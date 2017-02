Lyon

FOOTBALL Portés par un Memphis Depay de mieux en mieux intégré, les Lyonnais ont étrillé Metz (5-0) ce dimanche...

Memphis Depay, Nabil Fekir et Alexandre Lacazette forment un drôle de trio offensif. - JEFF PACHOUD / AFP

Jérémy Laugier

20 buts inscrits lors de ses quatre derniers matchs à domicile. Non, ce n’est pas le total de l’AS Monaco mais bien celui de l’OL. Après avoir martyrisé la défense d’Alkmaar jeudi (7-1) mais aussi celle de Nancy (4-0) et de Dijon (4-2), les Lyonnais en ont fait de même ce dimanche avec un autre mal classé de Ligue 1, le FC Metz (5-0).

« Quand Lyon a commencé à enquiller, c’était aussi compliqué pour nous que contre Paris ou Monaco », note ainsi Philippe Hinsberger, entraîneur d’une équipe lorraine qui avait bien résisté jusqu’au premier but plein de réussite de Memphis Depay (1-0, 43e). Auteur de son premier doublé à Lyon (43e, 53e) mais aussi impliqué sur le but contre son camp d’Ivan Balliu (74e) et sur un chef d’œuvre d’Alexandre Lacazette (78e), le Néerlandais symbolise le nouveau potentiel offensif de l’OL.

Vous avez élu @Memphis, Lyonnais du match #OLFCM à 65% !! 🏅 pic.twitter.com/9tnqJZXtG9 — Olympique Lyonnais (@OL) February 26, 2017

Mathieu Valbuena signe un sacré retour

« Tout le monde se régale dans l’équipe. Je progresse peu à peu et j’essaie de bien combiner avec Alex », a confié l’ancien joueur de Manchester United, dont l’adaptation en Ligue 1 se révèle plutôt rapide. « C’est une excellente surprise, tant son jeu que sa personnalité, car on avait plutôt tablé sur trois mois », confirme Jean-Michel Aulas. « Dans ma carrière de président, je n’avais jamais vu autant de réussite offensive sur notre terrain durant plusieurs matchs de suite », s’enthousiasme même le dirigeant lyonnais.

Il faut dire que derrière le spectaculaire trio Lacazette-Depay-Fekir, Mathieu Valbuena n’a pas manqué son retour, après sa blessure à la cuisse le 8 février contre Nancy. En seulement dix minutes sur le terrain, il est parvenu à inscrire un lob superbe pour clôturer la nouvelle démonstration de l’OL (5-0, 90e+2). « Il faut qu’on s’appuie sur notre grosse armada offensive », sourit Anthony Lopes. Ce serait quand même malheureux de s’en priver pour les possibles trois derniers mois d’Alexandre Lacazette à Lyon.

