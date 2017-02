Lyon

FOOTBALL Le meneur de jeu de 18 ans a eu du mal à cacher son souhait de découvrir l'enceinte mancunienne en Ligue Europa...

Houssem Aouar a inscrit son premier but avec les pros jeudi, à l'occasion de sa deuxième apparition. - McManus/BPI/Shutterstoc/SIPA

Quasiment tous les joueurs lyonnais ont botté en touche jeudi au moment d’évoquer le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue Europa. On a eu droit à un festival de « On prendra les matchs qui viendront » après le succès contre Alkmaar, à l’ampleur (7-1) assez impensable pour une rencontre européenne à élimination directe.

La seule petite fantaisie est venue d’Houssem Aouar (18 ans), buteur pour sa deuxième apparition avec le groupe professionnel. « On n’a pas de préférence », a d’abord glissé le prometteur meneur de jeu, avant d’admettre avec un franc sourire : « C’est vrai qu’aller à Old Trafford, ça ferait rêver ».

Soit Easy Jet me connaît bien, soit ils sont déjà au taquet pour le tirage au sort de demain. Soit les deux. pic.twitter.com/tPNTdAo4ZA — Rodolphe Koller (@RodolpheKoller) February 23, 2017

Des retrouvailles avec Nicosie ou La Gantoise ?

Pas sûr toutefois que grand monde à Lyon ne soit enthousiaste à l’idée de voir le souhait de José Mourinho exaucé, ce vendredi (13 heures) lors du tirage au sort. « Je pense que c’est un péché d’orgueil de la part de José, a commenté Jean-Michel Aulas. Si on doit tomber contre Manchester, on jouera notre chance à fond. »

Au vu du plateau des qualifiés, Lyon aurait plutôt intérêt à éviter pour le moment les Red Devils, mais aussi l’AS Rome, et à moindre mesure Shalke 04 et Mönchengladbach. La curiosité pourrait venir de retrouvailles avec Nicosie ou La Gantoise, deux immenses déceptions pour l’OL lors des campagnes de Ligue des champions en 2012 et en 2015.

Man UTD et Roma paraissent largement au dessus, Glasbach et Celta tendus. Le reste, c'est dans nos cordes. — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) February 23, 2017

