Lyon

FAITS DIVERS La rixe a éclaté devant le cinéma Pathé Carré de Soie à Vaulx-en-Velin…

Deux hommes en sont venus aux mains après que l'un a frappé la conjointe de l'autre (Photo d'illustration de la police). - FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

B.N.-W.

Le 23 janvier dernier, un Vaudais de 25 ans s’est présenté au commissariat pour porter plainte pour coups et blessures. Avec, selon Le Progrès, le plancher orbital en miette et 12 jours d’ITT, l’homme a expliqué aux enquêteurs avoir été frappé devant le Pathé Carrée de Soie de Vaulx-en-Velin. Après une enquête de plusieurs jours et la garde à vue en fin de semaine dernière de son agresseur présumé, la police a pu éclaircir les circonstances.

Un coup de pied en plein ventre de la femme enceinte

C’est à l’entrée du cinéma que l’altercation se déroule. L’homme de 25 ans et un couple se disputent, jusqu’à en venir aux mains. Le spectateur assène alors un coup de pied dans le ventre de la femme, enceinte de huit mois. Défendant sa conjointe, le père de famille décoche un violent coup de poing en pleine mâchoire de son agresseur. Une version appuyée par un témoin.

L’enfant est hors de danger mais la future maman a obtenu cinq jours d’ITT. Incommodé par le bruit que faisait l’homme de 25 ans tout au long du film, le couple lui avait fait remarquer, avant de s’expliquer en dehors de la salle.

