FOOTBALL Menés (1-2) et en galère à dix minutes de la fin, ce dimanche contre Dijon, les Lyonnais s'en sont remis à un doublé de leur milieu de terrain pour l'emporter (4-2)...

Corentin Tolisso a déjà inscrit dix buts toutes compétitions confondues cette saison avec l'OL. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Jérémy Laugier

Les Lyonnais avaient certes déjà remporté un match cette saison après avoir été menés au score. Mais c’était contre une équipe montpelliéraine (de 0-1 à 5-1 en septembre) réduite à dix après seulement huit minutes de jeu. Ce dimanche contre Dijon, tout semblait réuni pour un nouveau couac et une 11e défaite en Ligue 1 : le fameux horaire de 17 heures (7 revers en 8 matchs), un gardien en état de grâce (Baptiste Reynet) et un étrange renversement de situation (de 1-0 à 1-2 jusqu’à dix minutes de la fin) malgré la bagatelle de 33 tirs au total côté OL.

3 points dans la douleur, mais on a fait preuve de caracatère et dominé. Le prochain match est déjà dans les têtes maintenant. #TeamOL ⭕🔴 — Jérémy Morel (@jmorel15) February 19, 2017

« On n’a pas lâché et on est allé chercher la victoire avec beaucoup de caractère, a apprécié Bruno Genesio. C’est nouveau pour nous et ce scénario peut nous fédérer encore plus en vue de la fin de saison. » Si Lucas Tousart a une nouvelle fois été remarquable à la récupération, le joueur clé du succès olympien est à coup sûr Corentin Tolisso.

Une belle entente avec Depay et Lacazette

Auteur d’un doublé (11e, 80e) et de précieux échanges avec Memphis Depay et Alexandre Lacazette, l’habituel milieu relayeur a convaincu dans une position plus avancée. Comme en début de saison, notamment face à Zagreb (3-0, avec un but et une passe décisive), l’international espoir a prouvé toute sa polyvalence et sa nouvelle dimension de joueur décisif.

Tolisso c'est plus 40M c'est 60M — LE MADE IN LYON (@OL695) February 19, 2017

Tolisso ne fait peut-être pas une saison fantastique, mais il a des stats à la Lampard: 13 buts, déjà, avec l'OL (10) et les espoirs (3). — vincent duluc (@vincentduluc) February 19, 2017

« On a galéré à gagner mais contrairement à certains matchs, on n’a jamais subi et l’équipe méritait d’être récompensée », souligne celui qui a d’ores et déjà réalisé sa première saison à 10 buts, toutes compétitions confondues. Plus que la polémique liée au penalty litigieux d’Alexandre Lacazette (3-2, 84e), le véritable enseignement lyonnais du week-end est là : Corentin Tolisso a bel et bien digéré sa si médiatisée expulsion dans le derby.

