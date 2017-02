Lyon

FAITS DIVERS Ces Lyonnais de 22 ans et 30 ans ont été interpellés jeudi...

Le couple a été arrêté mercredi 15 février 2017 - Elisa Riberry / 20 Minutes

Elisa Frisullo

L’amour féroce. Un couple de Lyonnais âgé de 22 ans et 30 ans a été interpellé mercredi après s’être livré à une bagarre féroce en pleine nuit ce 15 février. Suite à un différend, l’homme et la femme se sont portés des coups de marteau et de couteau en pleine rue. L’un d’eux, plus grièvement blessé, a écopé de 21 jours d’incapacité temporaire de travail, l’autre de quatre jours, indique ce vendredi la police lyonnaise.

Deux versions opposées

Lors de son audition, l’homme a indiqué aux enquêteurs de la sûreté départementale et de la brigade de protection des familles avoir été poursuivi et menacé par sa compagne, armée du marteau et du couteau, et s’être simplement défendu.

La jeune femme a nié les faits. Les deux Lyonnais, interpellés pour « violences volontaires mutuelles » doivent être présentés au parquet ce vendredi, ajoute la direction départementale de la sécurité publique du Rhône.

Mots-clés :