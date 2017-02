Lyon

FOOTBALL Pour la première fois de leur carrière professionnelle, Paul et Florentin Pogba se sont affrontés jeudi...

Florentin et Paul Pogba ont pleinement profité de ce match si spécial jeudi. - Magi Haroun/Shutterstoc/SIPA

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

C’était évidemment l’histoire dans l’histoire. Les échanges entre Paul et Florentin Pogba, même s’ils se sont surtout limités à l’après-match, ont passionné Old Trafford jeudi soir. Deux anecdotes ont notamment retenu l’attention. Leur mère, qui souhaitait tant un match nul entre Manchester United et Saint-Etienne (3-0), portait au stade un étonnant maillot 50 % rouge et 50 % vert, tout comme le jumeau de Florentin, Mathias. Décidément pas de jaloux chez les Pogba.

BLESSED #lapogbance tag your family, spread the love pic.twitter.com/DM97pDk8tT — Paul Pogba (@paulpogba) February 16, 2017

Les photographes ont aussi su remarquer que Florentin avait des protège-tibias pour le moins originaux. Ces deux-là nous réservent sans doute d’autres surprises pour pimenter le match retour, mercredi prochain à Geoffroy-Guichard.

Florentin et Paul Pogba, jeudi après la rencontre à Old Trafford. - Magi Haroun/Shutterstoc/SIPA

