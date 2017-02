Lyon

FOOTBALL Saint-Etienne rêvait d’un exploit face aux Red Devils mercredi prochain. Mais ça, c’était avant le triplé de Zlatan Ibrahimovic à l’aller (3-0)...

En piquant mal son ballon dans un duel face à Sergio Romero, jeudi à 0-2, Nolan Roux a sans doute éteint les derniers espoirs de qualification. - Super/SilverHub/Shutter/SIPA

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

Lorsque l’arbitre tchèque Pavel Královec a désigné le point de penalty en faveur de Zlatan Ibrahimovic, à la 87e minute du 16e de finale aller de Ligue Europa, des milliers de supporters stéphanois ont dû songer à leur longue attente dans le froid devant la billetterie du club le 15 décembre. Ce matin-là, tous rêvaient pour le match retour d’un exploit colossal qu’a presque totalement anéanti Zlatan, via son triplé jeudi (3-0). Car si on veut bien imaginer le Barça capable d’une remontada de folie contre le PSG, il est plus difficile d’avoir foi en une équipe certes surprenante dans le jeu en première période, mais qui n’a cadré aucune de ses 14 tentatives.

Dommage pour des Stéphanois qui ont raté le coche en première mi-temps, quand ils ont failli cadrer un tir. — Zénon Zadkine (@ZenonZadkine) February 16, 2017

Les discours étaient assez différents devant la presse, après cette lourde et frustrante défaite. Il y a tout d’abord les éternels optimistes, naviguant aux frontières de la langue de bois comme Florentin Pogba : « Le match retour va être très très difficile mais on va continuer d’y croire ». Mais aussi Henri Saivet : « Il y a encore de l’espoir, il faudra bien commencer le match. On a vu sur le terrain qu’ils se sont beaucoup agacés aujourd’hui. Il faudra aborder le match retour de la même façon et faire preuve de plus de réalisme ».

« Sans marquer ici, il ne faut pas se voiler la face… »

Comprendre que pour mercredi prochain, l’ASSE a à la fois besoin qu’un buteur providentiel se hisse (enfin) à la hauteur d’un très grand rendez-vous européen et que Zlatan (17 buts en 14 matchs contre les Verts) soit forfait. Jordan Veretout s’est montré un peu plus pragmatique : « On va mouiller le maillot et on va au moins essayer de gagner le match pour nos supporters ». Après tout, un succès face à Man U, ça aurait forcément de la gueule, même en cas d’élimination.

S'il souhaite lui aussi « respecter » l’incroyable public stéphanois, Christophe Galtier n’est pas le meilleur client pour laisser miroiter un véritable suspense : « Le penalty nous condamne carrément. Il faudra faire un grand match de Coupe d’Europe. Et à partir du moment où il y a un match, il y a toujours un espoir. » Mouais mouais… Comme souvent très juste devant les micros, Romain Hamouma clôt sans complexe le débat : « On aurait aimé garder des chances pour le retour. Mais sans marquer ici, il ne faut pas se voiler la face… » C’est donc pour son seul match dénué de véritable enjeu sportif que l’ASSE va battre son record d’affluence de la saison.

