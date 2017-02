Lyon

FOOTBALL L'ancien attaquant monégasque a été le joueur le plus en vue jeudi, lors du 16e de finale de Ligue Europa aller à Old Trafford...

Ici opposé à Kévin Théophile-Catherine, Anthony Martial a créé d'énormes différences sur son aile gauche jeudi. - Oli SCARFF / AFP

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

Les supporters de l’ASM et surtout de l’OL croisaient évidemment les doigts pour que ce soit l’ASSE qui subisse dès jeudi le 25e but d’Anthony Martial sous le maillot mancunien, synonyme d’intéressants bonus pour leur club. L’attaquant de 21 ans n’a certes pas marqué lors du succès des Red Devils mais son explosivité a mis Kévin Malcuit dans une drôle de galère. Joueur le plus remuant et spectaculaire de ce 16e de finale aller de Ligue Europa, l’international a prouvé qu’il fallait toujours compter sur lui.

>> A lire aussi: Epatants puis crucifiés par leur bourreau Zlatan, les Verts ne peuvent plus rêver

Le talent d'@AnthonyMartial ne pouvait pas avoir disparu pour toujours😊Il est de retour depuis qques semaines et c'est une belle nouvelle 👍 — Grégoire Margotton (@gregmargotton) February 16, 2017

Son partenaire tricolore Paul Pogba s’est d’ailleurs montré très élogieux après la rencontre : « Anthony a été très dangereux aujourd’hui. Tout le monde connaît ses capacités. Personne ne peut le stopper quand il est comme ça, en confiance ». Et la sensation de retrouver un phénomène n’est vraiment pas désagréable.

Petit résumé de ce #MUFCASSE pic.twitter.com/CpSD5d4EzG — LE MADE IN LYON (@OL695) February 16, 2017

Mots-clés :