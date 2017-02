Lyon

FOOTBALL Deux des trois buts inscrits jeudi par Zlatan Ibrahimovic ont particulièrement agacé les Stéphanois...

Zlatan Ibrahimovic a ponctué son match jeudi en provoquant un penalty après un léger contact avec Kévin Théophile-Catherine. - Magi Haroun/Shutterstoc/SIPA

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

Il n’est pas certain, dans l’histoire du football, qu’un joueur ait à ce point martyrisé la même équipe durant plus de quatre ans. Zlatan Ibrahimovic a une nouvelle fois semblé prendre un malin plaisir à anéantir les rêves stéphanois, jeudi en 16e de finale aller de Ligue Europa (3-0). En signant un triplé particulièrement laid, entre un coup franc chanceux et inexistant, un but ultra-opportuniste puis un penalty litigieux, l’ancien Parisien n’a pas fait les choses à moitié au moment de porter son total à… 17 buts en 14 matchs face à Sainté !

« Les buts simples sont toujours les meilleurs », a même glissé le Suédois pour ponctuer son œuvre, au moment de décrire sa reprise, seul dans les six mètres de Stéphane Ruffier (2-0, 75e). Ce sont surtout ses deux autres réalisations qui ont profondément agacé les Stéphanois. Auteur de la soi-disant faute sur l’ouverture du score, Jordan Veretout est revenu sur ce tournant, au quart d’heure de jeu : « J’anticipe et je touche le ballon avant lui. Je pense qu’il fait faute sur moi et non l’inverse. Mais les grands attaquants obtiennent ce qu’ils veulent, c’est comme ça ».

Epatants puis crucifiés par leur bourreau Zlatan, les Verts ne peuvent plus rêver

« C’est une star et il a été arbitré comme une star »

« Il joue bien le coup et je pense que l’arbitre a été naïf », a ajouté son partenaire Henri Saivet. Christophe Galtier est allé encore un peu plus loin au moment d’analyser les deux coups de sifflet défavorables aux Verts : « Sur les trois buts de Manchester, il y en a deux qui sont entachés de décisions très discutables. C’est une star et il a été arbitré comme une star ». Un tacle à peine déguisé qui fait suite à des louanges appuyées dans la presse à destination de l’attaquant de Manchester United.

La palme de la réaction la plus spontanée sur le sujet revient tout de même à Romain Hamouma. « Dès que le grand tombait, l’arbitre avait de toute façon envie de siffler, regrette l’avant-centre du soir. C’est un super joueur. Il ne court pas beaucoup mais il est toujours bien placé et il met trois buts. » Car oui, c’est tout de même déjà la troisième fois que Zlatan rentre tranquillement chez lui avec en souvenir dans son sac le ballon d’un match face à l’ASSE.

