FOOTBALL Sévèrement battus (3-0) à Old Trafford malgré une très bonne première période, les Stéphanois sont déjà quasiment éliminés de la Ligue Europa…

Zlatan Ibrahimovic fête son triplé contre Saint-Etienne ce jeudi. - Oli SCARFF / AFP

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

En exagérant à peine, on ira presque jusqu’à dire que les supporters stéphanois auraient signé pour ce scénario. En ne s’inclinant « que » de trois buts ce jeudi à Manchester (3-0), leur équipe est encore vaguement en vie pour le match retour attendu par tout le Chaudron mercredi prochain. Bon, il faudra quand même un sacré miracle.

Des Verts à la hauteur, et un peu plus encore. Avant pareil match de gala, le discours classique est de tenter de ne pas avoir de regrets. Honnêtement, au vu du gouffre entre les deux effectifs, on imaginait difficilement que l’ASSE puisse en avoir le moindre. Et pourtant, sur la lancée d’un derby parfaitement maîtrisé (2-0) puis d’une promenade contre Lorient (4-0), les hommes de Christophe Galtier ont épaté tout le monde en première période. Avec de la spontanéité, de l’audace et une vraie cohérence collective, ils n’ont pas paru intimidés par l’antre mythique d’Old Trafford.

Plus encore qu’un Jordan Veretout précieux et juste techniquement, Romain Hamouma a symbolisé la bonne période stéphanoise avec ses décrochages, en déclenchant de nombreuses occasions. Mais il a notamment été devancé par Eric Bailly (41e) avant de frapper au-dessus (42e). En deuxième mi-temps, contre le cours du jeu, Nolan Roux a loupé un duel à 0-1 qui aurait pu faire chavirer un parcage de 3.000 supporters lui aussi plus qu’à la hauteur.

Hamouma est intenable. Y a un club anglais qui va poser 35 millions on va rien comprendre — Coco R. (@CocoRndo) February 16, 2017

Le bourreau Ibra, un classique toujours cruel. 17 buts en 14 matchs ! C’est l’incroyable total de Zlatan Ibrahimovic face à Sainté. Et plus que jamais, l’ancien Parisien a incarné son rôle de bourreau cruel avec un triplé. Il y a d’abord eu un coup franc chanceux (15e, dévié par Vincent Pajot dans le mur)… et imaginaire, un opportunisme terrible dans les six mètres (75e) puis un penalty (88e).

Actualisé: 17 #Zlatan a plus marqué de buts contre Sainté (en 14 matches) que Nolan Roux POUR Sainté (16/72 matches) #EuropaLeague #MUASSE pic.twitter.com/gZtmKgwZhj — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) February 16, 2017

Des Frenchies en forme. Ça fait bien longtemps qu’on n’avait pas vu Anthony Martial à ce niveau. Souvent virevoltant sur son aile gauche, le joueur formé à l’OL a donné le tournis à Kévin Malcuit. Quand il est à ce point libéré, il mérite clairement d’avoir une nouvelle chance avec les Bleus. Extrêmement médiatisé ce jeudi en raison de son duel à distance avec son grand frère Florentin, Paul Pogba n’a pas non plus déçu.

Petit résumé de ce #MUFCASSE pic.twitter.com/CpSD5d4EzG — LE MADE IN LYON (@OL695) February 16, 2017

Dominateur dans les duels, il a impulsé de belle manière le jeu de son équipe et a même fracassé de la tête la transversale de Stéphane Ruffier (70e). Sa mère ne voulait surtout pas de vainqueur entre ses deux fistons. Le froid réalisme de Man U et de ce diable d’Ibra en a décidé autrement.

