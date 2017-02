Lyon

FOOTBALL Des dizaines de fans des Verts sont à Manchester ce jeudi et vont tout tenter pour assister à ce si attendu 16e de finale de Ligue Europa à Old Trafford…

Certains supporters stéphanois sont prêts à tout pour (re)découvrir les grandes ambiances européennes comme celle d'Old Trafford ce jeudi. - Jon Super/AP/SIPA

De notre envoyé spécial à Manchester,

La pratique est un grand classique chez les supporters britanniques. En 2003, plusieurs milliers de fans du Celtic Glasgow s’étaient par exemple rendus à Lyon pour regarder le match de Ligue des champions décisif de leur équipe… dans les pubs de la vieille ville. Il en a été de même l’an passé à Saint-Etienne avec le spectaculaire débarquement de supporters de la sélection anglaise, dont beaucoup n’avaient pu se procurer de places pour le match des « Three Lions » contre la Slovaquie.

Mais en France, ce n’est vraiment pas dans la culture populaire de partir à l’aventure en avançant de lourds frais d’avion et d’hébergement sans avoir la garantie d’assister au match ayant motivé ce voyage. Pourtant, des dizaines de Stéphanois, si ce n’est des centaines, se retrouvent dans cette configuration, ce jeudi à Manchester avant le 16e de finale de Ligue Europa qui les fait tant rêver à Old Trafford.

« Pour assister à un triplé de Monnet-Paquet, ça ne ferait pas si cher 100 euros »

Trois mille cent quatre-vingt-dix supporters seront via la voie « classique » au match, à savoir 2.970 dans le parcage et 220 VIP et salariés du club invités. Pour tous les autres, venus en indépendants, c’est la débrouille puisque depuis un mois, les autorités britanniques ont décidé d’interdire la vente de places à tous les ressortissants français ne figurant pas dans le listing des abonnés de Manchester United.

Guillaume (36 ans), qui a pris l’avion à Lyon Saint-Exupéry mercredi, fait partie de ses aventuriers. Contrairement à son ami Clément (31 ans), il n’a pas réussi à obtenir le précieux sésame dans le parcage stéphanois. « En n’étant pas abonné, c’était vraiment compliqué. Mais l’occase était trop belle pour ne pas tenter sa chance », explique ce supporter des Verts, qui reste optimiste même s’il n’a pas encore de place ce jeudi matin. « Je ne suis pas forcément prêt à mettre 100 euros », explique celui qui espère assister à son premier match des Verts à l’étranger. « Si on réfléchit, pour assister à un triplé de Monnet-Paquet, ça ne ferait pas si cher », se marre Clément à ses côtés.

« On se dit qu’il y aura peut-être une arnaque »

« Au pire, je me dirai que ça m’a permis de passer quatre jours à Manchester entre potes, poursuit celui qui chiffre son budget global autour de 400 euros. Et on a prévu assister samedi à un match du FC United [club de 6e division fondé en 2005 par des supporters en désaccord avec l’acquisition de Man U par Malcolm Glazer]. » Venus eux aussi de la région stéphanoise sans place mercredi, Arnaud et son père Gilbert ont procédé à un improbable échange de tickets aux abords d’Old Trafford dans la soirée.

Faire 1 aller-Retour Chappes-Sainté pour prendre les deux places pour Manchester c'est que du bonheur !! #MANASSE à nous @OldTraffordReds — ✏️ Alexis ✒️ (@Asommeiller) February 11, 2017

« Un supporter de Manchester m’a contacté lundi via Instagram. Il m’a proposé deux places pour le match aller contre deux places pour le retour à Geoffroy-Guichard. Comme j’en avais pris dix en me levant à 6 heures du matin lors de l’ouverture de la billetterie, je n’ai pas hésité », évoque celui qui vient de fêter ses 30 ans lundi. Deux billets d’avion réservés pour 230 euros jusqu’à Edimbourg (Ecosse) et une location de voiture plus tard, les deux Stéphanois semblent avoir réussi le coup parfait. « Tant que nous ne sommes pas entrés dans le stade, on se dit qu’il y aura peut-être une arnaque avec ces mystérieux billets », nuance Arnaud. Ces supporters des Verts ont visiblement l’amour du risque.

