FOOTBALL Plus de 3.000 fans des Verts mettront l’ambiance ce jeudi dans le centre-ville mancunien, avant de rejoindre le « Théâtre des Rêves »…

Les Green Angels s'étaient régalés lors du dernier déplacement européen de l'ASSE, le 8 décembre à Bruxelles contre Anderlecht (3-2). - EMMANUEL DUNAND / AFP

Jérémy Laugier

De notre envoyé spécial à Manchester,

Pas moins de six avions exclusivement dédiés aux supporters stéphanois vont rejoindre Manchester ce jeudi, dont un au départ de Grenoble. C’est dire l’enthousiasme qui accompagne les amateurs des Verts depuis le 12 décembre et ce tirage au sort de rêve en 16es de finale de Ligue Europa. « Ce tirage était à peine connu que j’avais déjà la moitié d’un car rempli », explique Jean-Pierre Beduer, secrétaire d’une section de supporters USS à Paris-Drancy.

Au total, 59 personnes ont quitté la région parisienne au milieu de la nuit dernière. Soit environ 24 heures de voyage en car aller-retour pour seulement une dizaine d’heures à Manchester. Ça vous place une motivation, non ? Nostalgique des très grands rendez-vous européens des années 60-70, le peuple vert ne voulait vraiment pas manquer cette opportunité de voyager en nombre.

« Tout est mythique ici »

« C’est simple, cette affiche sera pour nous un match de Ligue des champions, explique Jean-Michel, venu spécialement de Toulouse dès mercredi avec son fils Hugo. On rêvait de découvrir un stade anglais et tout est mythique ici. » L’ASSE communique sur un total de 2.970 supporters dans le parcage, auxquels il faut ajouter 220 VIP et salariés du club invités.

Même si la marée verte sera moins dingue qu’à Milan en octobre 2014 (environ 10.000 Stéphanois contre l’Inter), ce nombre pourrait bien être vu à la hausse puisque de nombreux supporters ont pu réserver leurs places un peu partout dans le stade, avant que Manchester United ne s’en mêle.

« On a plus affaire à des spectateurs » à Old Trafford

Conscient de la venue en Angleterre de Stéphanois ne possédant pas (ou pas encore) de billet, le club mancunien leur a prévu une fan-zone à proximité du musée national du football ainsi que le pub The Chambers Square. Une chose semble acquise : les Verts se feront bien entendre dans les tribunes d’Old Trafford, d’autant plus que la Ligue Europa ne déchaîne pas vraiment les passions chez les supporters britanniques.

« En 2004, on avait réussi à faire un barouf du tonnerre en étant 1.600 dans le parcage, se souvient Thierry Greco, un fidèle de l’OL. A Manchester, le public est bien discipliné. Il n’y a pas de kop et on a surtout affaire à des spectateurs. Les chants sont rares mais quand ils sont repris par tout le stade, ça donne des frissons. » Frissonner, l’ASSE ne rêve justement que de ça sur la scène européenne, moins de deux semaines après avoir vibré grâce au derby (2-0).

