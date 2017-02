Lyon

ENQUÊTE Le jeune homme est soupçonné de s'en être pris à deux enfants de l'école Charles Péguy à Lyon...

Lyon, le 1er septembre 2016. Illustration lors de la rentrée scolaire dans une école primaire (Pergaud) dans le 8e arrondissement de Lyon. - Elisa Frisullo / 20 Minutes

Elisa Frisullo

La réaction des autorités ne s’est pas fait attendre. Un animateur d’activités périscolaires a été mis en examen à Lyon pour « corruption de mineurs et agressions sexuelles » dans le cadre d’une enquête lancée après une alerte donnée par l’une des jeunes victimes.

SelonFrance 3 Rhône-Alpes, le jeune homme, également employé de l’Education nationale, s’en serait pris à deux écoliers de l’école primaire Charles Péguy, dans le 8e arrondissement de Lyon. Les attouchements auraient été commis sur les enfants, par-dessus leur vêtement.

L’animateur scolaire a nié les faits. En poste depuis trois ans, ce jeune homme a été « immédiatement suspendu de ses fonctions dès sa mise en examen » et le restera pendant toute la procédure judiciaire, indique à 20 Minutes ce mercredi la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale.

Une cellule d’écoute mise en place à l’école

« Nous avons été informés le 6 février. Comme le veut la procédure, cet animateur a été suspendu à titre conservatoire, les personnels de l’établissement et les représentants des parents d’élèves ont été prévenus les jours suivants. Un courrier a été envoyé à toutes les familles de l’école vendredi 10 février », précise-t-on à la Ville de Lyon.

Depuis lundi, une permanence d’écoute, animée par le service médico-social de la Ville de Lyon et composée d’assistances sociales et de psychologues, est assurée chaque jour à l’école Charles-Péguy à destination des écoliers et des parents d’élèves.

