Un « coup de foudre » en prison, suivi d’innombrables échanges téléphoniques avec un portable que le surveillant aurait donné à la détenue : tous deux ont été condamnés lundi à Roanne (Loire) à trois mois de prison, ferme ou avec sursis. Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet, qui à l’audience du 7 février, avait réclamé trois mois ferme pour Liliane Paolone, 37 ans, et avec sursis pour Bertrand Arnoud, 46 ans.

Leur amour interdit avait éclaté au grand jour en août 2015, après la découverte du portable et de ses nombreux SMS, lors d’une fouille de la cellule de la jeune femme à la prison de Roanne.

« Le tort d’être tombé amoureux d’une personne qu’il ne fallait pas »

L’ex-surveillant était poursuivi pour « complicité de recel de bien provenant d’un délit » car introduit illicitement. Sa compagne pour recel. A l’audience, cet « excellent fonctionnaire », qui a démissionné en janvier 2016, s’était défendu d’avoir donné le téléphone à sa maîtresse tout en reconnaissant avoir « communiqué avec une détenue, ce qui est interdit ».

« Le seul tort que j’ai, c’est d’être tombé amoureux d’une personne qu’il ne fallait pas », avait ajouté celui qui ne le « supportait pas moralement » et « allait démissionner ».

Vers un possible appel

Brièvement interrogée par visioconférence depuis la maison d’arrêt de Dijon où elle purge une peine pour meurtre, Liliane Paolone, avait disculpé son compagnon, assurant que le téléphone lui était « prêté régulièrement » par une voisine de cellule.

Leur avocat, Me Sylvain Cormier, qui avait mis en avant la « détenue sans problème » et le « surveillant exemplaire, frappé par une relation d’amour et qui défaille », s’est dit « très déçu » de ce jugement. « Nous réfléchissons sur un éventuel appel », a-t-il dit à l’AFP.

