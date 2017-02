Lyon

FAITS DIVERS Quatre personnes, qui évoluaient en hors-piste, ont perdu la vie lundi matin…

Quatre personnes ont été tuées, emportées par une avalanche le 13 février à Tignes. Victor Diwisch via AP) - AP/SIPA

Caroline Girardon

Nouveau drame en station. Une avalanche qui s’est déclenchée lundi matin sur la station de Tignes, en Savoie, a emporté quatre skieurs. 20 Minutes fait le point, quelques heures après l’accident.

Que sait-on des circonstances ? L’avalanche s’est déclenchée vers 10h35 au-dessus de Tignes-le-Lac, sur le secteur hors-piste de Tovière. Un secteur souvent fréquenté qui se situe à une dizaine de mètres des remontées mécaniques. A ce moment-là, trois vacanciers et un moniteur de la station qui les accompagnait, ont été emportés par une large coulée de neige de 400 mètres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le groupe avait déjà emprunté ce secteur une première fois dans la matinée et s’apprêtait à dévaler à une seconde fois la pente. Ils avaient pour cela déchaussé et enlevé leurs planches de surf. Cheminant à pied, les victimes auraient, de par leur poids, emmené une plaque de neige fragile, qui s’était formée quelques jours auparavant en raison des fortes rafales de vent.

« Toutefois, les raisons restent à éclaircir », indique Nicolas Martrenchard, le sous-préfet d’Albertville. Il faut savoir que le risque d’avalanche était de 3 sur 5 ce lundi.

Avalanche de #Tignes : "Normalement, on devrait skier sur des pentes moins fortes" estime un guide… https://t.co/Bc9eU63agX — DadGeeK (@TheDadGeeK) February 13, 2017

Quel est le bilan de cette avalanche ? Les quatre skieurs, tous équipés d’un détecteur de victime d’avalanche, ont été ensevelis 400 mètres plus bas. Aucun n’a survécu. « Ce bilan pourrait être définitif », avance le sous-préfet. Les secouristes ont stoppé leur recherche en fin d’après-midi, persuadés qu’il ne restait plus d’autre victime sous la neige.

Une cinquième personne, un adolescent qui a skié avec le groupe à un moment, a été retrouvée. Il est actuellement entendu par les CRS d’Albertville. Il se trouvait avec les victimes « quelques minutes avant le drame » et était censé les attendre au bas de la piste.

Les premières informations avaient laissé craindre un bilan beaucoup plus lourd, les secours évoquant un groupe de huit personnes accompagnées d’un moniteur. Ce nombre supposé s’explique par un doublon d’inscription. Les quatre surfeurs avaient été enregistrés deux fois : une sur internet et une autre par le moniteur lui-même.

4 victimes, bilan "probablement définitif", de l'avalanche de #Tignes ce matin dans un secteur hors-pistes selon le sous-préfet pic.twitter.com/bEpkOFVkKk — Gwenaël Windrestin (@Gwen_WB) February 13, 2017

Qui sont les victimes ? Il s’agit d’un pharmacien de 48 ans et de son fils de 15 ans. Un autre garçon de 19 ans, le demi-frère de l’adolescent, figure lui aussi parmi les victimes. Résidant dans le Vaucluse, ils étaient des « habitués » de la station de Tignes. Selon Jean-Claude Vitale, le maire, « ils connaissaient également le moniteur ». Cet homme de 59 ans, avait la réputation d’être un « très bon skieur ».

Cette avalanche est la plus meurtrière en France depuis le début de la saison. Depuis novembre, il y avait eu jusqu’alors 13 accidents d’avalanche dans les Alpes et les Pyrénées, qui ont fait au total trois morts, selon un décompte de l’Association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches. La saison dernière, il y avait eu 45 accidents en France faisant au total 21 morts.

