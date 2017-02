Lyon

Ils ambitionnent d’en faire un « projet unique en Europe ». La Tony Parker Adéquat Academy, puisque c’est comme ça qu’elle s’appellera désormais, devrait accueillir ses premiers élèves en septembre 2018. L’annonce a été faite ce vendredi après-midi par l’Asvel, qui a dévoilé par la même occasion le naming du futur centre de formation du club de basket villeurbannais.

Je suis fier de vous présenter le nom de ma future academy : la TONY PARKER ADEQUAT ACADEMY #TPAA #Adéquat @TP_A_A @GroupeAdequat pic.twitter.com/ItRYmaUL1y — Tony Parker (@tonyparker) February 10, 2017

Un contrat portant sur douze ans a été signé avec le groupe Adéquat, spécialiste dans le recrutement et le travail temporaire, pour un montant qui n’a pas été dévoilé. « Il porte sur plusieurs dizaines de millions d’euros », annonce énigmatiquement Gaëtan Muller, le directeur général de l’Asvel.

L’Academy projette à terme d’accueillir 100 élèves même si la première promotion devrait être composée de vingt jeunes, aussi bien des filles que des garçons. L’objectif sera de proposer un concept inédit : allier sport et emploi. « 95 % des jeunes qui intégreront la formation ne deviendront pas des basketteurs professionnels. Or, nous nous engageons à leur garantir un avenir », explique Gaëtan Muller.

Confidence de @tonyparker : "Je suis tombé amoureux de #Lyon !"

C'est réciproque, cher Tony. 😉

🏀 Longue vie à la Parker Adequat Academy ! pic.twitter.com/0SphD2tgFE — Gérard Collomb (@gerardcollomb) February 10, 2017

« Get a job »

C’est là que le groupe Adéquat jouera un rôle prépondérant. « Ce partenariat est évidemment une véritable opération de communication pour nous. Mais cela va bien au-delà du naming », enchaîne Arnaud Brun, le directeur général délégué. L’idée est de « proposer un emploi à tous ceux qui n’auront pas la chance d’avoir une carrière sportive en créant des partenariats avec les entreprises durant leur cursus ».

« La devise de cette école sera : Come to our Academy and Get a job (Venez dans notre académie, vous aurez un travail) », insiste Tony Parker, en vision conférence des Etats-Unis. Pour cela, une agence Adéquat sera directement intégrée au campus de 14.000 m2, qui sera construit à Gerland.

Tony Parker en direct https://t.co/rJU43MNYoS — Razik Brikh (@razikbrikh) February 10, 2017

« Quand j’ai arrêté ma carrière professionnelle en 2007, je n’avais pas de solution car au Pôle Emploi, il n’y a aucune action mise en place pour les sportifs. D’où l’importance d’offrir à ces jeunes, une solution dès leur sortie », témoigne Gaëtan Muller.

Une résidence étudiante de 400 chambres

L’Academy, qui disposera d’une résidence étudiante de 400 chambres, devrait enrôler quinze coaches sportifs, deux préparateurs physiques et dix enseignants. Les recrutements se feront lors des journées de détections, organisées à l’occasion des Tony Parker Camp, mais aussi par le biais de « scouting à travers le monde ». Enfin 25 à 30 % des jeunes pourront bénéficier d’une bourse aux mérites. « C’est une façon de donner sa chance à tout le monde », conclut Gaëtan Muller.

