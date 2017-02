Lyon

On l’avait laissé sur une heure de jeu transparente dans le derby. Memphis Depay a montré bien plus de choses, mercredi contre Nancy (4-0), sparring-partner idéal il est vrai pour retrouver rythme et confiance. Voici pourquoi sa cinquième apparition sous le maillot lyonnais pourrait vraiment compter dans son intégration.

Son premier but depuis trois mois va le débloquer

« Franchement, ça va de mieux en mieux pour moi, a glisséla révélation hollandaise de la Coupe du monde 2014. Il ne faut pas oublier que je n’ai pas disputé un match en intégralité depuis plus d’un an. » Au moment de juger ses débuts hésitants en Ligue 1, il est en effet impossible d’occulter qu’il était complètement à la cave depuis l’arrivée de José Mourinho à Manchester United (4 apparitions en Premier League et aucun but).

Cette saison, il avait dû se contenter d’un doublé avec sa sélection, le 13 novembre au Luxembourg (1-3). Entré en jeu à la 40e minute à la place de Mathieu Valbuena (touché à un ischio), Memphis Depay s’est vite montré remuant et attiré par le but. La récompense est intervenue juste après avoir provoqué un penalty (54e), en bénéficiant d’un service de Maxime Gonalons. Son opportunisme face à Sergey Chernik (4-0, 58e) est une excellente nouvelle pour lui et pour l’OL. A voir sa réaction rageuse après son but, on comprend qu’il avait besoin d’un déclic.

Tout le monde le met à l’aise à Lyon

Malgré son look et son parcours de star, de la sélection néerlandaise à l’attaque mancunienne, Memphis Depay a su séduire tout l’OL en débarquant sur la pointe des pieds cet hiver dans le Rhône. « C’est à moi de m’adapter au style de jeu de mes partenaires », a-t-il tenu à rappeler mercredi. Le club le lui rend bien, à commencer par son président.

« Je suis très heureux pour lui, a tenu à évoquer Jean-Michel Aulas devant la presse. Même avec très peu de matchs dans les jambes depuis de longs mois, il a réussi à montrer tout son talent. On sait qu’on a là un grand joueur. » L’OL y croit tellement que son maillot contre Nancy a directement été envoyé au musée du club. Ce qui laisse supposer que le joueur sous contrat jusqu’en 2021 va vraiment marquer l’histoire. La preuve de confiance ultime, non ?

Sa personnalité, c’est quand même quelque chose

Jusque-là plus souriant que ne l’avait décrit la presse néerlandaise, Memphis Depay a carrément fait marrer tous les médias lyonnais mercredi. Interrogé sur l’atmosphère très spéciale du Parc OL, trois jours après le derby perdu (2-0) à Saint-Etienne, le joueur a tranquillement demandé à la journaliste concernée si elle était de Sainté, en raison… de son micro vert. Un soir de tensions omniprésentes entre supporters, joueurs et direction, cette vanne était particulièrement bienvenue. Elle en dit surtout long sur la personnalité de son auteur, qui fêtera ses 23 ans lundi.

