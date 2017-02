Lyon

FOOTBALL Malgré la large victoire (4-0) face à l'ASNL, l'ambiance était loin d'être à la fête mercredi au Parc OL...

De nombreuses banderoles ont visé les joueurs de l'OL, trois jours après leur défaite dans le derby. - JEFF PACHOUD / AFP

Jérémy Laugier

Dans son malheur d’évoluer mercredi dans un stade à moitié vide (moins de 29.000 spectateurs) avec des virages à cran contre leurs joueurs, l’OL a quand même eu de la chance de rencontrer une équipe aussi inoffensive que Nancy (4-0). « On avait espéré ce contexte-là, confie le latéral lorrain Joffrey Cuffaut. Il y avait peut-être quelque chose à jouer mais le but de Valbuena nous a mis dans le dur. »

Entre les banderoles hostiles pointant l’absence « d’ambition, de fierté et… de couilles » des partenaires de Maxime Gonalons et le silence ultra-pesant seulement interrompu par des sifflets adressés à Mapou Yanga-Mbiwa, l’OL a vraiment vécu sa plus difficile soirée dans son nouvel écrin, inauguré en janvier 2016.

« On a géré ça comme on a pu »

« Je l’ai mal vécu, d’autant que j’avais à côté de moi des investisseurs américains, explique Jean-Michel Aulas avec un sourire forcé. Ça a été un peu compliqué de leur expliquer le contexte, même si on s’attendait à quelques surprises. » Ah ça, les surprises n’ont pas manqué, à commencer par le traitement extrêmement sévère réservé à Alexandre Lacazette, meilleur joueur lyonnais des quatre dernières saisons.

Une banderole extrêmement sévère du virage nord lyonnais a visé Alexandre Lacazette mercredi. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« On a géré ça comme on a pu, résume le jeune milieu de terrain Lucas Tousart. C’était à nous de nous en sortir seuls. » Longtemps sans rythme et à la peine, l’OL s’en est remis à un superbe but de Mathieu Valbuena, pourtant blessé (1-0, 39e). Avant de dérouler avec trois autres réalisations en un quart d’heure, à cheval entre les deux mi-temps.

« L’ambiance générale doit s’apaiser »

Si l’ASNL est 11e, elle avait tout de même de sérieux airs de relégable en puissance mercredi. « On s’était préparé à une soirée difficile dans les tribunes et nous sommes restés dignes », apprécie surtout le capitaine lyonnais Maxime Gonalons. Quatrième avec à nouveau quatre longueurs d’avance sur le voisin stéphanois, l’OL n’a certainement pas réglé tous ses problèmes en interrompant sa série de trois revers consécutifs. « L’ambiance générale doit s’apaiser si on veut vivre une fin de saison excitante », insiste notamment Bruno Genesio, qui souhaite vite échanger avec les groupes de supporters.

.@Memphis "Nous savons que nous avons perdu un match très important contre Saint-Etienne mais nous avons vraiment besoin des supporters" pic.twitter.com/QqFYWW4QWJ — Olympique Lyonnais (@OL) February 8, 2017

Celui-ci dénonce « un contexte très compliqué, avec aussi des insultes et des menaces difficilement admissibles envers les joueurs et leurs proches sur les réseaux sociaux. » Dans ce contexte, JMA tient lui aussi à « prendre son bâton de pèlerin pour rencontrer les supporters ». L’ultime grande banderole du virage nord « Vous êtes impardonnables ! », sortie face aux joueurs venus les saluer après ce succès (4-0) a prouvé une énième fois que le derby avait sérieusement fissuré « l’institution OL ».

Après le succès (4-0) face à Nancy, Memphis Depay salue un virage nord répondant par une énième banderole faisant référence à la défaite à Saint-Etienne. - Jérémy Laugier/20 Minutes

