JUSTICE Patrice Ciprelli, qui entraînait son épouse et sa principale rivale, est accusé d'avoir acheté de l'EPO sur internet auprès d'un fournisseur chinois ...

Jeannie Longo, légende du cyclisme français, a-t-elle pris des produits dopants durant sa carrière ? Si la question ne sera pas posée directement devant le tribunal correctionnel de Grenoble jeudi, elle sera néanmoins dans tous les esprits. Patrice Ciprelli, son époux mais également son entraîneur, doit comparaître ce jour-là pour avoir importé de l’EPO, un produit dopant.

L’affaire débute le 13 septembre 2011 lorsque le quotidien L’Equipe révèle que l’homme échange régulièrement par mail avec un fournisseur chinois à propos de l’achat d’EPO. Une hormone utilisée pour accroître le volume d’oxygène dans le sang par la stimulation des globules rouges, augmentant l’endurance des sportifs.

33 boîtes ou flacons achetés en trois ans

Dès le lendemain, une enquête est ouverte sous l’autorité du parquet de Grenoble, suivie d’une information judiciaire à partir de février 2012. En mai 2016, deux juges ont décidé le renvoi en correctionnelle de Patrice Ciprelli pour « avoir été intéressé à la fraude d’importation en contrebande de marchandises prohibées, en l’espèce de produits dopants (EPO) ».

Les faits pour lesquels il est poursuivi ? Avoir commandé 33 boîtes ou flacons pour un montant de 2.920 euros entre le 14 septembre 2008 et le 14 septembre 2011. Les achats effectués antérieurement étant prescrits.

« Preuves accablantes »

L’enquête a démontré que l’entraîneur avait « pris de nombreuses précautions pour importer ces produits et dissimuler ces faits qu’il persiste aujourd’hui à nier, par des explications non crédibles et pour certaines totalement fantaisistes, malgré des éléments de preuve accablants », estiment les juges Michel Mollin et Nicolas Josué.

Ces commandes, passées sur le site internet « pharmacyescrow.com », étaient payées avec sa propre carte bancaire ou celle de sa femme et livrées chez sa mère ou chez un ami, auquel il avait dit que c’était du Viagra.

« Un complot destiné à atteindre son épouse »

Après avoir contesté les faits, puis les avoir reconnus une fois, en présence de son avocat lors d’une garde à vue - expliquant alors avoir eu recours à l’EPO pour « accélérer sa guérison suite à différentes chutes de vélo » -, Patrice Ciprelli a ensuite systématiquement nié, parlant de « piratage informatique » et d’un « complot destiné à atteindre son épouse ».

A qui était destiné ces produits ? A Lui ? A Jeannie Longo ou à d’autres coureurs ? « Les suspicions de dopage des personnes qu’entraînait M. Ciprelli, au premier rang desquelles son épouse Jeannie Longo, n’ont pas été confirmées par l’enquête et l’expertise du dossier médical de cette dernière », répondent les magistrats dans leur ordonnance de renvoi.

Patrice Ciprelli entraînait sa femme, aujourd’hui âgée de 58 ans, depuis 1985 et a également été l’entraîneur de sa rivale, la cycliste Edwige Pitel (49 ans), de 2006 à 2009.

Pour la Fédération française de cyclisme, « il n’y a ni acharnement, ni intérêt à une condamnation, mais à ce que l’affaire soit clarifiée. Y a-t-il culpabilité ou non ? », a déclaré Paul Mauriac, l’un de ses avocats. « Et puis ce sera tout. Car la preuve n’est pas rapportée que cette EPO ait été destinée à quelqu’un d’autre que lui. »

