FOOTBALL Lyon a subi un sérieux coup d’arrêt ce dimanche à Caen (3-2), comme avant à Dijon et Lorient, tous mal classés en Ligue 1…

Lucas Tousart et les Lyonnais ont subi, ce dimanche à Caen, leur premier coup d'arrêt en Ligue 1 depuis le 27 novembre face au PSG. JEAN-FRANCOIS MONIER - AFP

Jérémy Laugier

Le 18 décembre, l’OL signait une prestation XXL à Monaco en muselant l’attaque la plus prolifique d’Europe (1-3). Quasiment un mois plus tard, les Lyonnais ont trouvé le moyen de concéder trois buts ce dimanche à Caen (18e). Vainqueurs de leurs quatre derniers matchs en championnat, et même de huit de leurs onze dernières rencontres officielles, les partenaires de Maxime Gonalons ont craqué en Normandie (3-2).

Un septième revers en Ligue 1 qui se révèle lourd de sens (le podium est désormais à huit longueurs), à l’image d’une entame qualifiée de « catastrophique » par Bruno Genesio. « Le match s’est passé un peu comme on l’avait imaginé. Ce qu’on n’avait pas imaginé, c’est qu’on allait être absents du combat et de l’engagement », a déploré le coach lyonnais sur OLTV.

Maxime Gonalons : « Il ne faut pas que ça se répète »

Dépassé (0-2) après 30 minutes, l’OL a eu le mérite de vite réagir grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette (2-2 à la mi-temps). Avant une deuxième période quelconque marquée par le but de la victoire d’Ivan Santini (3-2, 61e). « On perd énormément de points contre les équipes situées en bas de classement », déplore Anthony Lopes. L’OL n’a ainsi pas encore remporté le moindre point sur la pelouse des formations classées entre la 15e et la 20e place.

Battus à Caen mais aussi à Dijon (4-2), Lorient (1-0) et menés (1-0) à Metz avant l’arrêt du match, les Lyonnais paient cher ces erreurs de parcours. « Il ne faut pas que ça se répète, insiste Maxime Gonalons. Si l’on veut atteindre nos objectifs, il faut gagner ce genre de matchs. » Dans ses déplacements chez les mal classés, Paris a fait le plein (six sur six), Monaco n’a perdu qu’un point (sur neuf) et Nice trois (sur neuf). Inutile de chercher beaucoup plus loin l’écart actuel avec le podium…

