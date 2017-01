Lyon

TRANSPORTS A travers cette expérimentation, la Métropole de Lyon entend fluidifier la circulation...

La ville de Lyon teste des nouveaux couloirs de bus pour permettre de fluidifier la circulation. - B. Noble-Werner / 20 Minutes

Baptiste Noble-Werner

Quel automobiliste n’a jamais pesté contre les couloirs réservés aux bus ? Avec la nouvelle initiative du Grand Lyon, exit les longues files vouées uniquement aux bus, place aux voies partagées.

Un couloir de 350 mètres de long

Depuis le début d’année, l’avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement de Lyon, est l’endroit d’implantation d’un nouveau genre de couloir de bus. Un couloir dit « dynamique ». Il mesure un peu plus de 350 mètres de long. Son but est d’aboutir à une plus grande fluidité du trafic. Le principe est simple, lorsqu’un bus s’engage dans la voie, il déclenche un système lumineux indiquant à l’automobiliste qu’il doit se contenter de la file de gauche.

A l’essai jusqu’en mars

Un premier panneau clignotant signale au conducteur quand le couloir dynamique est disponible. Au sol, des LEDs s’allument en rouge lorsque seul le bus peut y évoluer. Selon Martial Passi, Vice-président de la Métropole en charge des déplacements, « les voitures doivent intégrer l’idée que l’espace est à partager de façon temporaire ». Mais pas seulement.

«Augmenter la vitesse commerciale des transports»

Le système doit également permettre aux transports en commun d’augmenter « leur vitesse commerciale, y compris aux franchissements des carrefours » et de mieux respecter les horaires et temps de parcours. Le couloir de bus dynamique n’en est qu’à sa phase de test.

Expérimenté depuis le 1er janvier, cet aménagement « novateur » doit rester en place jusqu’à fin mars. Jusqu’ici, la cohabitation entre voitures et bus se déroule sans accroc. À l’issue de ce test, les temps de parcours des bus seront comparés à ceux existant avant le dispositif.

