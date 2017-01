C.G.

Une phrase « sortie de son contexte » ? C’est le point sur lequel insiste aujourd’hui l’entourage du maire de Lyon après la polémique suscitée par l’une de ses déclarations lors des vœux à la presse.

Vendredi, Gérard Collomb a poussé un coup de gueule. En ligne de mire : le Sénat et son nouveau règlement intérieur, sanctionnant l’absentéisme des parlementaires. Devant une journaliste du Point, l’élu s’est lâché, furieux : « Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole, je suis donc tombé à 4.000 euros par mois ».

GG Collomb furieux ses revenu < "à 4.000 e/ mois" à cause de son absentéisme au Sénat https://t.co/kn8u1JLQla viens on pleure pour lui.

Une citation qui a vite pris de l’ampleur. De nombreux médias ont relayé l’information, affirmant que le maire de Lyon ne touchait « que » 4.000 euros par mois. Vraiment ? Gérard Collomb faisait référence uniquement au montant de ses indemnités de parlementaires, selon ses proches collaborateurs.

.@GerardCollomb quand on gagne 4000€/mois comme sénateur et que la pauvreté a touché 1 million de personnes de plus en 10 ans, on la ferme. pic.twitter.com/ayHsuUklZs