JUSTICE Le propriétaire d’un célèbre restaurant lyonnais a été condamné à un an de prison ferme après le décès accidentel d’une de ses employées, asphyxiée dans un ascenseur…

Une jeune femme de 22 ans était morte asphyxiée dans un ascenseur, le 28 novembre 2011, aux Halles de Lyon. Alain Cellerier, propriétaire du restaurant « Chez Georges » où travaillait la victime, a été condamné, vendredi, à un an de prison ferme et un an avec sursis, ainsi qu’à 15.000 euros d’amende, rapporte Le Progrès. Il était poursuivi pour homicide involontaire.

Sans dispositif de protection

La victime avait été écrasée par des caisses de bouteilles qu’elle transportait dans un diable. La carotide compressée, elle avait succombé. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 décembre, le rapport d’expertise avait dévoilé que le diable qui portait les caisses avait basculé parce que l’ascenseur était dépourvu d’un dispositif de protection.

Le tribunal a également condamné la SARL Ecailler-Cellerier à 60.000 euros d’amende. En revanche, les juges ont relaxé l’ascensoriste, l’ancienne société Era, considérant que le patron du restaurant était seul responsable d’avoir laissé à disposition du personnel un ascenseur qui n’était plus aux normes.

