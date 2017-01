Lyon

HÉBERGEMENT D'URGENCE Aujourd’hui, près de 70 % des personnes accueillies dans les dispositifs d’hébergement d’urgence, sont des familles migrantes…

Lyon, le 4 Janvier 2017 En raison d'une période de grand froid, la Préfecture du Rhône a réquisitionné le gymnase Chanfray dans le quartier de la Confluence, afin d'accueillir les SDF et familles sans-abris. C. Girardon / 20 Minutes -

Caroline Girardon

Des températures négatives qui devraient s’accentuer d’ici à ce week-end. Le froid s’est installé depuis quelques jours sur le département du Rhône, poussant les services de l’Etat à ouvrir 200 nouvelles places en centre d’hébergement d’urgence et à réquisitionner le gymnase Chanfray, situé dans le quartier de la Confluence à Lyon, pour dix jours afin que les personnes sans-abri dorment au chaud.

Froid annoncé : 200 places supplémentaires en hébergement d'urgence et un gymnase à #Lyon mobilisés par le préfet pour les plus démunis — Préfet Rhône (@prefetrhone) January 3, 2017

« On peut accueillir jusqu’à 140 personnes », détaille Xavier Inglebert, préfet délégué à l’égalité des chances. Les portes sont ouvertes dès 17h en journée et jusqu’à 10h le lendemain. Sauf en période de grand froid, comme c’est le cas actuellement. Le public hébergé a alors la possibilité de rester toute la journée sur place.

Plan grand froid : X INGLEBERT préfet égalité chances, Z AIT-MAITEN Ville Lyon visitent gymnase mobilisé à Lyon 2 pour hébergement 100 lits pic.twitter.com/wqMxZKQ81z — Préfet Rhône (@prefetrhone) January 4, 2017

Repérées par le 115, 68 personnes ont été emmenées au gymnase mardi soir. « Des familles, beaucoup d’enfants dont un bébé de quatre mois », selon les représentants de la Croix-Rouge qui géraient les lieux avant de passer le relais ce mercredi à l’ Armée du Salut. Et des hommes isolés.

Des familles en grande majorité

« Cela a été parfois difficile de les faire venir », lâche Zohra Ait-Maiten, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités à la Ville de Lyon. « Il y a des personnes qui se sont marginalisées et qui ont du mal à vivre en collectivité et qui préfèrent rester dans un coin de la rue plutôt que de venir ici », complète Pierre Allognet de la Croix-Rouge. Mais les « fracassés de la vie » ne sont aujourd’hui plus la majorité des personnes accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence.

« La configuration a changé. On voit une porosité entre le dispositif d’hébergement d’urgence hivernal et les dispositifs d’asile. Aujourd’hui, 70 % des personnes prises en charge sont des gens déboutés du droit d’asile, qui ont vu leur appel rejeté », observe Xavier Inglebert. Principalement des familles venues des Balkans, qui ont « vocation à retourner chez elles mais qui ne le font pas », poursuit le Préfet.

Certaines d’entre elles, accueillies au gymnase, s’étaient installées ces dernières semaines au parc Jugan, près de la Part-Dieu. D’autres avaient érigé des camps de fortune sous les tunnels de Perrache ou le long du quai Sédallian.

4.500 places à l’année

« Plusieurs familles sont déjà connues des associations et des collectifs mais d’autres, non. Car elles ne restent pas sur les mêmes lieux, elles sont en perpétuel mouvement », ajoute Xavier Inglebert pour qui, l’ouverture du gymnase pendant dix jours, servira de « sas ». « Ce dispositif va permettre à la Ville d’identifier ces nouvelles personnes dans le besoin et de les aider aux mieux. Elles pourront ensuite être orientées vers d’autres dispositifs, comme les centres d’accueil de demandeurs d’asile ».

Le dispositif plan froid, à savoir 1.200 places d’hébergement dans les hôtels, centres, logements ou gymnases (qui viennent s’ajouter aux 4.462 places ouvertes à l’année), sera actif jusqu’au 1er avril.

