Jérémy Laugier

On pensait qu’Alex Morgan était la seule piste de recrutement souhaitée par l’OL cet hiver. Malgré un effectif déjà pléthorique, le champion d’Europe en titre est en fait en train d’enchaîner les gros coups.

>> A lire aussi: Alex Morgan va bien rejoindre Lyon... Jean-Michel Aulas a réussi son pari fou

Après l’attaquante star de l’équipe nationale américaine, Lyon a officialisé ce mardi la venue de Josephine Henning (27 ans). La défenseure d’Arsenal, championne olympique à Rio avec la sélection allemande, s’est même déjà entraînée avec son nouveau club, où elle s’est engagée pour six mois.

Une autre internationale devrait renforcer la défense centrale lyonnaise dans les prochains jours. Il s’agit de la prometteuse Canadienne Kadeisha Buchanan (21 ans). L’OL serait sur ce dossier en passe de devancer son rival parisien, qui a officialisé ce mardi une autre Canadienne, Ashley Lawrence.

@keishaballa Welcome to @OL and France

One more great player in #D1F pic.twitter.com/Jg77u6jgiJ