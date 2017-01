Lyon

FOOTBALL Le club lyonnais devrait s’illustrer d'ici le 31 janvier sur le marché des transferts...

Mine de rien, la priorité de l'OL cet hiver sera peut-être déjà de conserver ses deux meilleurs joueurs de la phase aller, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. - MARCO BERTORELLO / AFP

Jérémy Laugier

Quatre mois après avoir bouclé un mercato sans renfort majeur, l’OL se sait très attendu pour une véritable session de rattrapage. Voici ce qui pourrait ressembler à un marché d’hiver parfait.

@Nabilfekir3 @OL c'est plus compliqué mais ça va venir .... si toutes les conditions sont réunies 👍👌 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 3, 2017

Se trouver un (vrai) arrière gauche. Les supporters lyonnais n’en peuvent plus de voir Jérémy Morel errer dans le couloir gauche. On a tendance à les comprendre tant l’ancien Marseillais, parfois précieux dans l’axe, n’a décidément pas les qualités offensives pour offrir des solutions à Mathieu Valbuena, peu enclin à déborder. Maciej Rybus a beau être un peu plus percutant (1 passe décisive en L1), il ne peut être latéral dans une défense à 4 au vu de ses largesses défensives.

A la base

Morel est DC

Rybus MG

Mais pourquoi recruter un défenseur Gauche voyons ? @JM_Aulas — Labidiste (@Kvmil_) January 1, 2017

On est en 2017 et L'OL n'a toujours que un seul recruteur, aucun directeur sportif et Morel toujours titulaire à gauche.

(Mais on a du miel) — Chang VIII (@Olimas99) January 2, 2017

Renforcer (enfin) l’attaque. L’échec Roger Martinez cet été coûte cher à l’OL. Alexandre Lacazette a trop souvent été isolé en pointe jusque-là. Recruté dans la précipitation et pour le long terme, Jean-Philippe Mateta (19 ans) est trop tendre pour déjà tenir un rôle dans un club avec autant d’ambitions que l’OL.

Afin de viser le podium en L1 et un beau parcours en Ligue Europa, Lyon doit se renforcer devant. Si possible avec un attaquant présentant plus de garanties que Filip Djordjevic (3 buts en 36 matchs de Serie A depuis un an et demi avec la Lazio), qui fait partie des joueurs ciblés.

Rien que le fait que l'OL vise un mec aussi moyen & sur le déclin que Djordjevic (3 buts/37 matches sur les 2 dernières saison) c'est grave. — C. (@SeriousCharly) January 2, 2017

Les 20 buts de Djordjevic sur une saison c'était en Ligue 2... — Erwan (@OLFan29) January 2, 2017

Eviter un départ majeur, surtout de Lacazette ou Tolisso. Même si ce n’est pas la tendance, l’OL n’est pas à l’abri d’une offre colossale dès cet hiver d’un club anglais pour Alexandre Lacazette, voire de la Juve pour Corentin Tolisso. Au vu de leur rôle clé, un départ en cours de saison pourrait marquer un sérieux coup d’arrêt dans la dynamique actuelle.

>> A lire aussi: Pourquoi Corentin Tolisso est notre MVP du début de saison en France

Réussir à vendre Grenier et Ghezzal. Avec son contrat mirobolant (320.000 euros mensuels jusqu’en 2018), Clément Grenier (0 titularisation en L1 cette saison) pose un gros problème à l’OL. Le vendre libérerait de la masse salariale sans pénaliser l’équipe, puisque Bruno Genesio ne compte clairement pas sur lui.

Quand Grenier va partir en fin de contrat après avoir refusé 86 offres et qu'il n'aura pas d'autre choix que d'aller à Charlton Athletic >>> — マリク (@Kuroyasha23) December 23, 2016

Transférer d’ici le 31 janvier Rachid Ghezzal, qui va disputer la CAN avant d’être libre en juin, serait également un moindre mal au vu de sa situation épineuse. S’il pourrait rendre quelques services sur la phase retour, l’international algérien est encore loin de son niveau du printemps dernier (2 buts et 2 passes décisives en L1 cette saison).

Si on vend Ghezzal 15 millions comme Njie l'année dernière je crie au génie déjà — Bass (@YoungManBass) January 3, 2017

Mots-clés :