Lyon

SANTE Les salariés demandent que le lieu soit déclaré comme site amianté par décret…

Le site sera définitivement fermé fin 2018. - Charly Triballeau

L.D.

En ce début d’année 2017, on dénombre onze décès et 33 malades parmi les salariés et anciens salariés du technicentre industriel d’Oullins. Tous ont été reconnus comme en danger en raison de la présence d’amiante dans l’établissement par des médecins.

Aujourd’hui, les personnes malades demandent que le site soit déclaré comme amianté par décret. Selon Le Progrès, la CGT Cheminots devrait d’ailleurs lancer une procédure afin d’accélérer les choses.

200 plaintes vont être déposées

Les salariés espèrent que cette reconnaissance sera faite rapidement car le site fermera en 2018 et il faut donc que le décret passe avant. Au total, 200 plaintes devraient être déposées ces jours-ci par des membres du personnel.

>> A lire aussi : L’alerte pollution activée sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère

Parmi les malades, beaucoup souffrent de plaques pleurales et trois d’entre eux sont atteints de cancer. Selon France 3 Rhône-Alpes, ils espèrent pouvoir prouver juridiquement que c’est la présence d’amiante sur leur lieu de travail qui est responsable de leur état de santé.

>> A lire aussi : Lyon. Agé de 13 ans, il s'engage dans une course-poursuite avec la police

Mots-clés :