Lyon

FAITS DIVERS Plusieurs personnes présentes à bord du véhicule vont être jugées...

L'automobiliste avait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle policier. - Frederick Florin

Laetitia Dive

Les faits se sont produits le 26 décembre dernier. Alors que la police effectue des contrôles automobiles quai Sédaillan, dans le 9e arrondissement de Lyon, une voiture refuse de s’arrêter.

Les policiers s’engagent alors dans une course-poursuite pour rattraper le conducteur… âgé de 13 ans. Sur son trajet, l’automobiliste enchaîne les infractions et finit par percuter le véhicule des forces de l’ordre selon Lyon Mag.

Un policier blessé

Les quatre personnes présentes à bord du véhicule s’enfuient alors en courant mais sont vite rattrapées par la police. Parmi elles, un homme de 18 ans qui cachait sur lui une dose d’ecstasy et de l’argent. Ce dernier a blessé un policier, l’entraînant dans une chute de trois mètres. Le fonctionnaire a obtenu dix jours d’ITT.

>> A lire aussi : Lyon: Les trafiquants camouflaient la drogue au pied du sapin

Sur l’ensemble des individus arrêtés, trois vont être jugés en février et mars : il s’agit d’adolescents de 15 ans et 17 ans et du majeur qui a violenté le policier. Le conducteur de 13 ans a lui été laissé libre après avoir été présenté au parquet ce samedi. L’enquête a aussi montré qu’il s’agissait d’une voiture volée.

>> A lire aussi : Lyon: Une femme se prostituait dans l'enceinte de la caserne Frère

Mots-clés :