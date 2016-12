Lyon

Erreur de jeunesse à Villevieux (Jura). On apprend ce mardi dans Le Progrès qu’un véhicule y a été appréhendé par des gendarmes, le 21 décembre, alors qu’il était conduit par un adolescent de 13 ans et demi. Particularité rassurante (ou pas) : le très jeune conducteur était accompagné de sa mère, installée sur le siège passager.

Repéré… parce qu’il roulait lentement

D’après le témoignage rapporté par les militaires, la mère aurait tout simplement répondu « oui » à son fils qui lui demandait de lui laisser le volant de la Peugeot 3008. Le véhicule, sorte de 4X4 routier de belle taille, a intrigué la patrouille de gendarmes alors qu’il circulait (heureusement) à vitesse réduite dans une rue de Villevieux, en secteur plutôt résidentiel.

L’adolescent et sa mère ont été remis en liberté après avoir été entendus. L’affaire a été transmise aux services du procureur de la République de Lyon, lieu de résidence du conducteur mineur. Ce dernier est mis en cause pour une conduite sans permis. On ne sait pas si la mère fait l’objet de poursuites.

« Le plus souvent, nous avons affaire à des jeunes qui ont pris la voiture sans en avoir averti leurs parents », confie au Progrès un major de gendarmerie du Jura.

