Guillaume Musso auteur français le plus vendu en 2017

Indéboulonnable. Guillaume Musso reste le romancier préféré des Français en 2017 avec plus de 1,5 million d’exemplaires de ses livres (tous formats confondus) vendus, selon une étude GfK à paraître jeudi dans Le Figaro.

C’est la septième année consécutive que Guillaume Musso occupe la première place du Top 10. Les 14 romans qu’il a publiés depuis 2004 se sont écoulés à 32 millions d’exemplaires dans le monde dont 25 millions en France et dans les territoires francophones.

Le romancier a annoncé en septembre son départ de XO, la maison qui le publiait depuis 14 ans, pour Calmann-Levy.

« J’ai changé d’éditeur pour sortir de ma zone de confort », a expliqué le romancier au Figaro. Son prochain livre, La jeune fille et la nuit, le premier chez Calmann-Levy, est attendu le 24 avril.

Saluant « le grand talent » de son auteur fétiche et sa « formidable trajectoire », le patron de XO, Bernard Fixot a rappelé dans une déclaration qu’il regrettait « profondément » le départ de Musso pour une maison concurrente.

Raphaëlle Giordano à la deuxième place

Derrière Musso, on note l’entrée fracassante de Raphaëlle Giordano qui se hisse d’emblée à la deuxième place du classement. Plus de 1,1 million d’exemplaires de son premier roman « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une » se sont vendus en 2017.

Michel Bussi occupe la 3e place du classement avec plus de 930.000 livres vendus en 2017 et Marc Levy arrive à la 4e place avec un peu moins de 762.000 exemplaires écoulés. Mais ces chiffres, aussi flatteurs soient-ils, sont nettement moins bons qu’en 2016. « Même les best-sellers connaissent la crise », commente Le Figaro.

Les éditeurs littéraires n’ont pas la cote

En 2016, Guillaume Musso avait vendu plus de 1,8 million d’exemplaires, Michel Bussi en avait écoulé plus de 1,1 million et Marc Levy plus d’un million.

L’année 2017 restera comme une année morose pour l’édition. Les éditeurs littéraires n’ont pas la cote dans ce top 10 français : pas de GalliGraSeuil (Gallimard, Grasset, Le Seuil). Seul Flammarion tire son épingle du jeu avec Fred Vargas et Gilles Legardinier qui occupent la 6e et la 8e place avec respectivement près de 673.000 et 598.000 exemplaires vendus.