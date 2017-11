VIDEO. Orsenna, Houellebecq, bistrot et best-seller. Cinq choses à savoir sur le Goncourt des lycéens

L'auteur de Petit Pays Gaël Faye, ici en 2016 lors de la remise du prix Goncourt des lycéens. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le 30e prix Goncourt des lycéens sera remis ce jeudi à Rennes.

Le prix littéraire est né dans la capitale bretonne en 1988.

Porté par la FNAC et l'Education nationale, il est celui qui engendre le plus grand nombre de ventes.

Il récompensera cette année une femme, les quatre finalistes étant déjà connues.

Elles sont encore quatre en lice. Véronique Olmi, Alice Zeniter, Monica Sabolo et Brigitte Giraud espèrent toutes décrocher le Goncourt des lycéens, qui sera attribué ce jeudi midi à Rennes. Né dans la capitale bretonne, ce prix littéraire n’avait pas vocation à devenir pérenne. Depuis quelques années, c’est pourtant celui qui génère le plus grand nombre de ventes. Portrait à l’occasion de cette 30e édition.

Le Goncourt des lycéens fait vendre.

Dans une étude publiée l’an dernier, l’Institut GfK avait mesuré les ventes moyennes des lauréats des principaux prix littéraires français. De 2011 à 2015, c’est le Goncourt des lycéens qui a le plus fait recette dans les librairies avec 394.000 exemplaires écoulés en moyenne, devant le Goncourt (345.500) et le Renaudot (251.500).

Le Goncourt des lycéens est né et reste décerné à Rennes.

L’idée de ce prix littéraire est née en 1988 à Rennes de la rencontre entre la chargée de communication de la FNAC locale et d’un prof de lettres. « Il y avait une désaffection des jeunes pour la lecture. Brigitte Stephan avait des bouquins et j’avais des élèves. Ça a tout de suite fait tilt », résume Bernard Le Doze, l’enseignant à l’origine du prix. « Quand j’étais enfant, j’ai souvent entendu dire que j’étais trop jeune pour lire tel ou tel bouquin. Je trouvais ça dommage. C’est pour avoir des livres d’actualité que nous nous sommes calés sur la sélection du Goncourt », explique Brigitte Stephan, ancienne libraire et chargée de communication à la FNAC.

Sollicitée, l’académie Goncourt avait trouvé l’idée intéressante et avait accepté de prêter son nom. « Je suis fière du succès, épatée même. Le jury lycéen est indépendant, il n’y a pas de risque qu’il soit acheté par une maison d’édition. C’est peut-être ce qui fait son succès en librairie », estime Brigitte Stephan, aujourd’hui installée à Paris.

Le premier Goncourt des lycéens a été remis dans un vieux bistrot.

« La première année, il n’y avait pas de règlement. On n’imaginait pas du tout que ce prix serait encore là presque 30 ans plus tard », se souvient Bernard Le Doze. En 1988, les lycéens se retrouvent donc au bistrot La Chope, plus vieille brasserie rennaise. « Nous voulions copier ce qui se faisait chez Drouant à Paris. La Chope, c’était l’endroit où les artistes venaient manger », se souvient Brigitte Stephan, qui a longtemps tenu une librairie pas loin de là. « France 3 était là en direct. Je m’en souviens bien, il y a eu des cris de joie quand Orsenna a été choisi », témoigne Jean-Claude Lamagnère, l’ancien propriétaire de l’établissement. Le prix y sera attribué jusqu’en 2007, avant de partir aux Champs Libres, à la FNAC puis à l’opéra. Ce jeudi, ce sera à l’hôtel de ville.

Erik Orsenna a participé au succès du prix.

Lauréat de la première édition en 1988 pour L’Exposition coloniale, l’ancienne plume de François Mitterrand Erik Orsenna a « incontestablement aidé » au succès du Goncourt des lycéens selon l’enseignant Bernard Le Doze. « C’était un homme délicieux. Il est venu à Rennes rencontrer les lycéens, il était intrigué. Il est revenu chaque année pendant un moment ». Identique au Goncourt officiel les deux premières années, le prix des lycéens s’est depuis presque toujours différencié. La dernière fois que le choix des deux collèges fut similaire, c’était en 1995, pour Le testament français d’Andreï Makine.

Michel Houellebecq n’a pas été censuré.

En 1998, l’académie Goncourt choisit Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq dans sa sélection. Des lycéens peuvent-ils lire un ouvrage parlant de la sexualité extravagante d’un homme ? « Oui » répondent les organisateurs du Goncourt des lycéens face aux inquiétudes de certains parents. « Si un livre pose problème, les élèves peuvent ne pas le lire. Nous n’imposons rien, mais nous ne voulons pas censurer. Ce livre fut l’occasion de le clarifier », répond Bernard Le Doze.