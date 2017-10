Comment l’autoédition bouscule les genres littéraires

LITTERATURE En permettant à plus de lecteurs de lire plus d'auteurs, l'autoédition facilite l'émergence de nouveaux genres littéraires...

La littérature feel-good, issue de l'autoédition, est devenue la tendance du moment dans les librairies. — S. Pouzet/Sipa

Certains genres comme les feel-good books profitent de l'essor de l'auto-édition pour se développer

Romance, thriller et fantasy profitent aussi de cet essor.

Certains éditeurs estiment que c'est surtout la façon de regrouper les titres qui évolue.

S’il est un nom qu’on entend à tort et à travers dès lors qu’on évoque le succès de l’autoédition en France, c’est celui d’Agnès Martin-Lugand. Mais en la matière, l’autrice indépendante est plutôt l’arbre qui annonce la forêt, une forêt boisée de livres feel-good. Longtemps boudés par les éditeurs, les feel-good books, souvent écrit par des auteurs indépendants, trouvent enfin leur place entre les mains des lecteurs.

D'ailleurs question pour tous : comment fait-on pour découvrir des auteurs indépendants ? Je prends toutes suggestions #autoédition #livre — Louise (@LouiseRobert21) September 29, 2017

« L’autoédition a bousculé les genres littéraires puisqu’elle bouscule la façon qu’ont les éditeurs de publier », analyse Charlotte Allibert, co-fondatrice et directrice générale de Librinova. Cette maison d’autoédition, qui organise le Prix des étoiles dont 20 Minutes est partenaire*, accomplit aussi un travail d’agent littéraire pour les ouvrages qui marchent le mieux, bien souvent les feel-good books. Parmi les 28 livres autoédités chez Librinova et cédés à des éditeurs, Charlotte Allibert en compte environ 30 % classable dans ce domaine. Au deuxième rang, elle trouve la romance à 14 %.

Un genre littéraire valise

« Ces genres se sont déployés grâce à un certain succès dans l’autoédition », confirme aussi Ainara Bastard, manager de Kindle direct publishing (KDP) France, la plateforme d’autoédition d’Amazon. « Les auteurs indépendant et les éditeurs ont réalisé qu’il y avait une appétence pour ces livres qui font du bien. »

>> A lire aussi : Une deuxième édition pour le Prix des étoiles, le concours littéraire pour jeunes talents de Librinova

Du côté des éditeurs justement, on estime que la tendance est surtout… pratique. « Le feel-good est un genre très marketing, estime Florian Lafani, directeur du développement éditorial aux éditions Michel Lafon. C’est surtout un moyen de regrouper des titres. » A part qu’il « fait du bien », pour reprendre les mots d’Ainara Bastard, difficile d’apporter une définition claire du genre.

L’autoédition, lieu de rencontres

« En autoédition, les auteurs tentent le mélange des genres, une romance avec un peu de fantastique, un polar humoristique…, illustre Charlotte Allibert. Les éditeurs n’apprécient pas, c’est plus difficile à catégoriser en librairie. » Alors on parle de feel-good, « un genre très grand public », selon Florian Lafani. « En autoédition, le lectorat est extrêmement large. Il y a une cohérence à ce que ce genre de livres en émergent », reconnait-il.

Ainara Bastard aussi observe « une rencontre entre ce que les gens ont envie de lire et les auteurs d’écrire », et l’autoédition se fait le théâtre de ce rendez-vous. C’en est même la « raison d’être », en témoignent les autres genres littéraires qui en profitent aussi pour s’étoffer, comme « la romance, le thriller, le mystère, le polar. Plus récemment, ce sont la fantasy et la science-fiction qui émergent », note Ainara Bastard. Si le chemin de traverse ne s’use pas, eux aussi devraient bientôt finir en librairie.

*Pour participer à ce concours, publiez votre manuscrit sur Librinova avant le 30 novembre.