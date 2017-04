Dans «Abîmes», Cetro nous fait vivre le harcèlement scolaire de l'intérieur

«Abîmes», de Cetro chez CreateSpace (280 p., 14,99€) — CreateSpace/20 Minutes

On a lu pour vous «Abîmes», de Cetro chez CreateSpace (280 p., 14,99€)

Notre citation préférée :

« Je voudrais hurler, appeler au secours, mais ma nature de sous merde soumise a repris le contrôle. Je les ai toujours aidés à me faire du mal en ne réagissant pas. Aujourd’hui encore, ce sera le cas. »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’il traite et dénonce le harcèlement scolaire d’une façon JUSTE à travers l’adolescent et le parent en proie à son impuissance avérée.

Parce que l’auteur a su (réveiller l’adolescente que j’ai été et bouleverser la mère que je suis devenue).

Parce que la touche fantastique du roman nous aide à (ne pas sombrer dans l’abîme), se rassurer et se dire que ce n’est que pure fiction, protéger les parents que nous sommes.

Ce roman met à jour ces problèmes de communication, de non dits entre adolescent et parent, par amour, dans le souci de protéger l’autre, absence de communication dans laquelle naissent parfois les plus sombres délires.

Parce que ces deux-là s’aiment: Amélie, mère célibataire, et David adolescent de 14 ans que l’on ne peut se résoudre à quitter au fil des pages tant on se sent garant, nous simple lecteur, du sort, pourtant déjà scellé par l’auteur.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Cetro, auteur engagé, nous émeut, nous fait sortir de nos gonds, D’après lui, ce roman tente de coller au plus près des ressentis d’élèves et de parents confrontés au harcèlement scolaire… Accrochez-vous ! L’auteur sait où cogner, on vit certaines scènes plus qu’on ne les lit.

Les personnages. David, un adolescent de 14 ans et demi, bouc émissaire désigné, en proie au harcèlement à répétition. Amélie, une mère désarmée, esseulée qui donnerait jusqu’à sa vie pour le bonheur de son fils.

Les lieux. Le collège, cette cour de récréation redoutée de David. Le domicile, où il faut bonne figure garder. Et enfin cet exutoire, ce gouffre aux abords d’une sombre forêt redoutée de tous les habitants

L’époque. Contemporain

L’auteur. Un auteur indépendant, muni d’un style incomparable, il maîtrise les mots comme personne. Enfant du Médoc à l’imagination sans frontières.

