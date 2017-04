Dans «Hell.com», Patrick Senécal offre une virée en enfer à un milliardaire

«Hell.com» par Patrick Senécal chez Fleuve éditions (600 p., 21,90€). — Fleuve Editions/20 Minutes

On a lu pour vous «Hell.com» par Patrick Senécal chez Fleuve éditions (600 p., 21,90€).

Notre citation préférée :

« Sachez que l’enfer est partout et qu’il accueille deux classes de résidents : les démons et les damnés »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’il se veut sans chichis, ni aucune retenue.

Parce que c’est l’un de ces livres qui arrivera à susciter chez vous : horreur, effroi, indignation, dégoût, compassion, crainte et doute… si si, tout ça en même temps !

Parce qu’il ouvre une porte sur l’indicible et vous remet en question.

Parce qu’après tout, qui n’a jamais voulu tester ses propres limites ?

Parce que c’est le seul bouquin à ce jour, qui m’a fait culpabiliser d’avoir pris autant plaisir à sa lecture… oui, je l’avoue…

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Que feriez-vous si comme ce très cher Mr Saul, vous débordiez d’argent à n’en plus finir et que la porte de "Pandore", s’ouvrait à vous ? N’est-il pas souvent fait mention que la saveur des choses n’a d’égal que le plaisir du risque ? Mais jusqu’où iriez-vous pour toucher du doigt : "l’Impossible" ?

Les personnages. Daniel Saul, homme d’affaires de renom et débordant de dollars à souhait, fait la rencontre d’un ancien camarade d’école prêt à tout (Martin Charron), pour lui faire découvrir les plaisirs « sacrés » de la haute caste et initier son fils aux vices les plus sombres de notre société actuelle.

Les lieux. Canada, Québec et un peu partout dans le monde, parce que forcément qui dit beaucoup d’argent et élite, signifie que tout est possible, à l’instant T !

L’époque. A notre époque

L’auteur. Patrick Senécal, personnalité québécoise, connu pour son talent indéniable pour l’horrifique et le suspens. Écrivain, réalisateur, scénariste et j’en passe, régulièrement récompensé. La dernière en date : deux prix Ténébris aux Printemps meurtriers 2016 pour son livre Faims.

Ce 2min' a été préparé avec culpabilité -_-' par Sand "Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses, qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis" Alorsss c'est de quii ??? :-)