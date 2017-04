Quand Jim Fergus relatait l'échange de «Mille Femmes blanches» contre mille chevaux

«Mille Femmes blanches» par Jim Fergus chez Pocket (512 p., 7,80 euros). — Pocket/20 Minutes

On a lu pour vous «Mille Femmes blanches» par Jim Fergus chez Pocket (512 p., 7,80 euros).

Notre citation préférée :

« On sait si on a été heureux ou pas, le jour où on a assez de temps à perdre pour se poser la question. »

>> A lire aussi : Faites partie de la communauté «Livres» de 20 Minutes en chroniquant vos livres préférés

Pourquoi ce livre ?

parce que les thèmes abordés sont plus que jamais d’actualité : place de la femme dans la société, cohabitation entre les cultures, destruction de l’environnement et course au profit,

parce que les descriptions de la nature sauvage nord-américaine déchirent leur race,

parce qu’on apprend tout un tas de trucs super intéressants sur la culture Cheyenne,

parce que la construction du livre, sous forme de journal intime, apporte un rythme prenant et exaltant,

parce que ce sont des montagnes russes de sentiments et de perceptions que nous fait vivre l’auteur.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. En 1874, le chef Cheyenne Little Wolf propose au Président Américain, afin de lier leurs deux peuples, d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches. Passé le moment de flottement, l’État américain décide d’envoyer des « volontaires » se marier avec les Cheyennes en gage d’une paix durable.

Les personnages. May Dodd : personnage principal, tient le journal de son aventure chez les Cheyennes. Martha : amie de May, se porte également volontaire pour « l’échange ». Capitaine J. Bourke : militaire escortant les femmes auprès des Cheyennes. Little Wolf : Grand chef-médecine Cheyenne et futur époux de May

Les lieux. De Chicago au Middle-West sauvage américain. Des plaines, des collines, des rivières, des oiseaux, des bisons, des wapitis, des chevaux… c’est beau.

L’époque. 1874 à 1876 : environ dix ans après la Guerre de Sécession.

L’auteur. Jim Fergus est un journaliste et romancier états-unien. Il est passionné par les Cheyennes depuis son plus jeune âge. Rêvant d’écrire une biographie sur Little Wolf, il réalise en partie son désir en rédigeant son premier roman : Mille femmes blanches.

Ce 2min' a été préparé lentement mais sûrement par Khalil Ingénieur le jour, amateur de lecture le reste du temps, j’aime à peu près tous les styles de romans, mais avec tout de même une préférence pour la Fantasy et les fictions historiques. Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu ? Rejoignez notre communauté en cliquant ici