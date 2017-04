«Quelques minutes après minuit», le roman jeunesse qui fait trembler les grands

«Quelques minutes après minuit» par Patrick Ness chez Folio Junior (208 p., 6,80 €). — Folio / 20 Minutes

On a lu pour vous «Quelques minutes après minuit» par Patrick Ness chez Folio Junior (208 p., 6,80 €).

Notre citation préférée:

«On n'écrit pas sa vie avec des mots. On l'écrit avec des actes. Ce que tu penses n'est pas important. C'est ce que tu fais qui compte. -Les histoires sont importantes. Elles peuvent être plus importantes que tout. Si elles apportent la vérité.»

Pourquoi ce livre?

Parce que la littérature jeunesse est parfois encore moins tendre que la littérature pour adultes. Ses leçons, à hauteur d'enfant, sont aussi une grande claque pour les grands, une piqûre de rappel, pour peu qu'on les ait oubliées.

Parce que les peurs enfantines persistent, mutent... Ce n'est pas parce que les monstres ne se cachent plus sous les lits qu'ils ne sont plus là.

Parce que vous seriez étonnés de voir ce qu'un livre classé en jeunesse peut contenir. Vous aurez peur vous aussi et vous tremblerez, vous pleurerez et supplierez que vienne enfin le mot fin.

Parce que si vous doutez encore c'est que vous ne voulez pas relever le défi. Par peur sans doute. Il est temps d'affronter vos démons.

Parce qu'il n'y a pas un être sur cette terre qui ne soit pas concerné. On a beau ne pas vouloir en entendre parler, il le faut parfois, et ce roman, après avoir ébranlé, permet de se reconstruire.

L'essentiel en 2 minutes

L'intrigue. Conor a treize ans. Il a développé une certaine endurance au quotidien et à sa dure réalité. Entre un père absent, une mère malade et un collège hostile, il semble traverser les épreuves de ses journées avec indifférence. Mais c'est la nuit qu'il redoute plus que tout. Le «Monstre» et ses histoires...

Les personnages. Conor, un enfant en colère. Sa mère, en quête de guérison. Sa grand-mère, dure, impassible. Son père égoïste et absent. Les gamins de l'école qui cherchent à comprendre ou éviter Conor. Le Monstre, dualiste, inquiétant, qui veut raconter des histoires qu'aucun enfant ne veut entendre.

Les lieux. N'ont aucune importance. L'important est «quand» et la réponse est...

L'époque. ... à 00h07 exactement.

L'auteur. Patrick Ness a poursuivi l'œuvre de l'auteur jeunesse Siobhan Dowd, disparue avant de pouvoir achever le roman. Exercice difficile mais réussi lorsqu'on comprend à la lecture quel message devait être porté au lecteur.

Ce 2min' a été préparé avec le cœur battant, quelques minutes après minuit... par Aurélie LaVilaine! Libraire en congé sabbatique, championne d'escapisme, les livres sont un peu sa deuxième maison, le thé y est à quatre heures...