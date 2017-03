« Mâcher la poussière », un huis clos hôtelier qui mérite 4 étoiles

«Mâcher la poussière», d'Oscar Coop-Phane chez Grasset (19€) — Grasset/20 Minutes

On a lu pour vous «Mâcher la poussière», d'Oscar Coop-Phane chez Grasset (19€).

Notre citation préférée :

« Ils auraient pu me laisser chez moi, […] faire en sorte que jamais je m’éloigne. Ils ont préféré tuer ce qui me faisait vivre, les arbres et les champs, les étoiles et les couleurs. Ils m’ont domestiqué comme on met un animal en cage. »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’Oscar Coop-Phane nous emmène dans un huis clos, coupé du temps et de l’espace. Ce roman emprunte avec réussite des éléments du théâtre, une seule scène avec peu de décors, et peu de personnages.

Parce que ses personnages sont charismatiques. Même si l’auteur ne s’épanche pas sur leur historie hors de l’hôtel, chacun d’entre eux a un caractère bien défini avec des aspects à la fois touchants et d’autres déplaisants.

Parce qu’avant ce livre, vous m’auriez dit qu’un roman qui ce passe entièrement dans un hôtel sur plusieurs années, centré sur un personnage et sans réelle intrigue pourrait être aussi prenant… Eh bien je ne vous aurais pas cru… Et pourtant…

Parce que pour une fois un roman sacrifie l’intrigue de son roman pour la partie émotionnelle de ses personnages allant jusqu’à créer une forme d’empathie.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Stephano ou "le Baron" est enfermé dans un luxueux hôtel pour avoir tué le neveu d’un chef mafieux. Dans cette prison de soie, Stefano trompe l’ennui avec les différents employés et clients de l’hôtel, personnages éphémères et théâtraux de sa vie.

Les personnages. Stefano est un homme charismatique, élégant mais aussi sauvage, animal qui ne peut vivre en cage. Il croisera la route d’Isabel jeune femme de chambre éprise du Baron, du Barman héroïnomane au rêve de boîte de jazz, de Mathieu manager hanté par Stefano ou encore, de Raymond, écrivain en stop à l’hôtel.

Les lieux. Un hôtel et on n’en saura pas plus. A la façon d’un huis clos théâtral, Coop-Phane laisse échapper quelques indices qui montrent que nous sommes dans une grande ville, ça n’a pas d’importance puisque l’action se déroule dans ce luxueux hôtel

L’époque. Encore une fois ce sont de maigres indices qui permettent d’avoir une idée de l’époque. Si le Baron et certains personnages donnent l’impression que le roman se passe autour des années 50-60, il semblerait que l’intrigue soit beaucoup plus contemporaine.

L’auteur. Mâcher la poussière est déjà le 4e livre du jeune écrivain Oscar Coop-Phane. En 2012 son premier roman Zénith Hotel est récompensé du prix Flore, début d’une carrière prometteuse.

