Notre citation préférée :

« Le directeur, qui avait tendu le bras, fut désarçonné en constatant que Sarah gardait les mains enfoncées dans les poches de sa parka »

Pourquoi ce livre ?

Parce que ce livre démarre comme un thriller classique mais va nous promener de surprises en surprises.

Parce que Sarah, l’inspectrice et personnage principal est difficile à cerner mais sacrément efficace. Et on finit par s’y attacher.

Parce que les découvertes qui vous attendent dans cette lecture sont très instructives et en partie vraies.

Parce qu’il y a pas mal de suspense. On peut facilement se faire une nuit blanche à lire sans s’en rendre compte.

Parce qu’il faut attendre les dernières ligne pour connaître le fin mot de l’histoire.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Oslo, le froid, la neige, un hôpital psychiatrique, le cadavre d’un patient. Un suicide, une mort naturelle, un meurtre ? La réponse à cette question va en apporter de nombreuses autres ! Impossible d’imaginer où cette enquête va nous mener…

Les personnages. Sarah Geringën inspectrice en charge de l’enquête : énigmatique, semble cacher un lourd passé. Christopher, un autre personnage qu’il ne faut pas dévoiler ici pour maintenir le suspense et les surprises

Les lieux. Oslo et son hôpital psychiatrique. D’autres lieux qu’il faut également tenir secret et qui seront dévoilés au fur et à mesure

L’époque. Le présent

L’auteur. Pas grand-chose à dire sur Nicolas Beuglet hormis que « le cri » est son deuxième romain

Ce 2min' a été préparé comme une toute première chronique (car c'est le cas) par florian Un grand drogué de lecture qui aimerait avoir encore plus de temps pour lire davantage. Tous les styles y passent : polar, littérature, SF, thriller, western, etc (sauf les grands classiques de la littérature qui ne m'ont jamais attiré !). Une préférence pour le format poche. Même addiction pour musique, films et séries…