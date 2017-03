«L'Attrape-cœurs», sublime errance d'un ado à (re)découvrir en poche

«L'attrape-cœurs» par Jerome David Salinger chez Pocket (2,90€) — Pocket/20 Minutes

On a lu pour vous «L'Attrape-cœurs» par Jerome David Salinger chez Pocket (2,90€).

Notre citation préférée :

« Il y a des choses qui devraient rester comme elles sont. Faudrait pouvoir les planquer dans une de ces grandes vitrines et plus y toucher. »

Pourquoi ce livre ?

Parce qu’on s’est tous, un jour, sentis en dehors du monde avec la peur d’y retourner. Parce que ce n’est pas l’histoire d’un adolescent paumé, en crise, en rage contre la société, c’est celle d’un gamin en souffrance qui ne trouve pas refuge. Il se sent devenu étranger à l’enfance et ne peut se résoudre à ressembler à ces adultes qu’il observe et qu’il trouve bidon.

Parce que Holden Caulfield parle comme un Kerouac. Parce qu’il confie à sa sœur ce qu’il rêverait de faire : « attraper les mômes s’ils approchent trop près du bord (…), s’ils courent sans regarder où ils vont, moi je rapplique et je les attrape (…). Je serais juste l’attrape-cœurs. »

Parce que, quand Holden se demande où vont les canards du lac gelé de Central Park en hiver, on lui répond que « les poissons y vont nulle part. Juste où y sont dans le foutu lac. »

Parce que c’est dévastateur, beau et puissant, comme le sont les sentiments trop exacerbés et incompris de l’adolescence.

L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Holden Caulfield est un adolescent « difficile », pour peu qu’on ne cherche pas plus loin. Renvoyé de l’école avant Noël, il n’ose pas rentrer chez lui. Il erre en ville, se cherche un no man’s land, repoussant au maximum la confrontation parentale. Il faudra rentrer, ne serait-ce que pour Phoebe…

Les personnages. Holden, 17 ans, en perdition. Phoebe une fillette lumineuse et innocente. D.B, star à Hollywood. Le « père Spencer », qui « branle du chef » en pyjama et robe de chambre. La môme Jane Gallagher, la môme Sally, d’autres mômes et tout un tas d’adultes « phony ».

Les lieux. New York.

L’époque. Les années 1950.

L’auteur. Salinger se serait inspiré de son enfance pour le personnage de Holden. Après le succès fulgurant du roman en 1951, il écrit deux recueils de nouvelles dont Franny & Zooey puis se mure dans le silence et l’isolement. Il meurt en 2010 sans jamais avoir cédé les droits d’adaptation de ses œuvres.

Ce 2min' a été préparé avec *LaVilaine !* et quelques canards… par Aurélie Libraire en congé sabbatique, championne d'escapisme, les livres sont un peu sa deuxième maison, le thé y est à quatre heures…