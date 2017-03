«Le Feu divin» nous fait traverser l'Asie à la recherche de la poudre

« Le Feu divin » par Robert Lyndon chez Sonatine (23€) — Sonatine/20Minutes

Les lecteurs de 20 Minutes vous proposent une idée de roman à dévorer ou à offrir. Aujourd’hui « Le Feu divin » par Robert Lyndon chez Sonatine (23€).

Notre citation préférée:

«Pour qui a soif, toutes les eaux sont sacrées.»

Pourquoi ce livre?

Parce que les détails sur la période narrée sont oufs de précision. On apprend des choses qu'on n'aurait pas imaginées sur le monde, à la fin du XIe siècle, et sur l'organisation des grandes puissances de l'époque.

Tout ça avec une histoire imaginaire qui vient parfaitement s'insérer dans le background historique.

Le tout est servi par une narration nette, précise, efficace mais pourtant pas dénuée de poésie.

L'essentiel en 2 minutes

L'intrigue. Fin du XIe siècle. Un officier franc à la solde de Byzance est parachuté général. La contrepartie : il doit escorter une caravane diplomatique à destination de la Chine, lointaine et mal connue. Mais sa vraie mission, secrète évidemment, est de voler aux Chinois le secret de leur poudre à canon...

Les personnages. Vallon, un mercenaire franc, officier puis général de Byzance, Wayland, ami de Vallon, un chasseur et pisteur expert des oiseaux de proies, Wulfstan, un viking, homme de main de Vallon, Lucas, un jeune Franc fraîchement débarqué à Byzance, Hero, ami de Vallon et Wyland, savant, érudit et médecin.

Les lieux. On visite tout l'Orient, en partant de Byzance jusqu'en Chine, en traversant la route de la soie. Découvrant toutes les peuplades qui l'habitent depuis les bords de la mer Caspienne jusqu'aux sommets de l'Himalaya en passant par des déserts brûlants et des plaines arides.

L'époque. Fin du XIème siècle, en 1081 très précisément. Une grosse dizaine d'années avant la première croisade. Les Normands sont rois de l'Europe. L'Empire byzantin est fragilisé. Le monde entier est le théâtre d'affrontements de toutes tailles et entre toutes peuplades.

L'auteur. Robert Lyndon est fauconnier. Ce bouquin est son deuxième roman. Entre précision historique et souffle épique, sa plume a su trouver un équilibre jouissif qui porte le lecteur au bout de son pavé de 730 pages.

Ce 2min' a été préparé au taff, entre deux dossiers par Khalil Je suis un ingénieur de 28 ans qui aime à peu près tous les styles de romans mais, avec tout de même une préférence pour la Fantasy et les fictions historiques.