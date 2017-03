Une angoissante prédiction au centre de «L'Oracle américain»

On a lu pour vous «L'Oracle américain», par Christian Cogné chez L'Age d'Homme (18 €)

Notre citation préférée:

«Celui qui perd la mémoire gagne l'illusion du monde et ne perd que la réalité illusoire des hommes»

Pourquoi ce livre?

L'essentiel en 2 minutes

L'intrigue. A New York, une voyante prédit à un riche producteur de jeux TV qu'une jeune femme après un long sommeil «sortira d'un miroir pour le rejoindre et l'anéantir». Celle-ci croisera effectivement l'homme d'affaires américain qui, pour la neutraliser, lui tendra un piège infernal.

Les personnages. Une présentatrice de télévision, un producteur de jeux TV, des animateurs et animatrices de la Real TV.

Les lieux. New York, Paris et la banlieue parisienne.

L'époque. En 2005 au moment où Facebook prend essor en Europe.

L'auteur. Christian Cogné, né en 1954, auteur de plusieurs ouvrages, notamment un essai remarqué (Requiem pour un meurtrier) paru chez Actes Sud.

Ce 2min' a été préparé avec passion et le désir de faire connaître cet auteur par Svetlana

Je suis traductrice, j'aime la littérature française, mais surtout dénicher des livres rares et des auteurs «atlantes» dont on ne parle pas et dont les œuvres sont des pépites.

