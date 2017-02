Faites partie de la communauté «Livres» de 20 Minutes en chroniquant vos livres préférés

Choisissez le bon livre grâce aux recommandations de nos internautes. — Superstock/Sipa

Vos yeux ne nous suffisent plus. Nous voulons aussi votre plume. Depuis ce vendredi, 20 Minutes a ouvert sa plateforme contributive dédiée aux livres de fiction. Avec une double ambition : vous aider à choisir les livres qui vous parleront, vous donner la possibilité de nous recommander les ouvrages qui vous ont marqué.

Pour développer notre espace, nous nous sommes associés à 2minBooks, une plateforme de passionnés de bouquins qui envoient chaque semaine les meilleures citations d'un livre du moment. Un essai ou une bio dont tout le monde parle, un manuel de créativité ou un manifeste politique qui fait le buzz. Restait à créer son équivalent pour les romans... Et le voici! Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver quelques fiches rédigées par nos pionniers et soumettre votre propre critique de roman. Comment fonctionne le site?

Vous aider à choisir

Polar, chick lit, Heroic Fantasy, littérature générale, jeunesse ou érotique, tous les genres ont leur place sur notre plateforme. L’important est que le livre que vous recommandez vous ai plu. Ces chroniques ne sont pas des critiques mais des fiches de lecture très courtes, à l’image des post-its que les libraires posent sur leurs livres pour vous les signaler. Pourquoi lire ce bouquin? L’intrigue, les personnages, le lieu.. Ces fiches se lisent en deux minutes chrono pour vous laisser le temps de dévorer ce que vous aimez vraiment : des romans.

Vous donner la parole

D’où viennent ces fiches? De vous, de nous… Devenir contributeur sur notre espace ne demande que quelques clics. Une fois votre compte créé, vous pouvez rédiger première chronique et nous l’envoyer. Les meilleures fiches seront reprises sur notre homepage et offertes à l’ensemble de notre communauté, comme celles produites par notre rédaction.

De notre côté, nous gardons notre mission en tête : couvrir du mieux possible l’actualité du secteur en vous apportant témoignages, analyses et entretiens, tout au long de l’année. Vous pouvez retrouver nos articles sur le monde du livre ici et dans les pages de votre quotidien. De quoi lire entre deux livres...