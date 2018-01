Roubaix: Dieudonné parvient à jouer en se faisant passer pour une entreprise de cosmétique

Dieudonné lors d'un passage dans le Nord en 2009 — M.Libert/20 Minutes

Nouvelle facétie de l’humoriste controversé. Dieudonné est parvenu à jouer un spectacle en catimini, samedi soir, à la Condition Publique de Roubaix, dans le Nord. Les responsables de la salle de spectacle n’ont été prévenus que quelques heures auparavant, raconte La Voix du Nord qui avait prévenu le directeur du lieu via Twitter.

Donc maintenant Dieudonné se fait passer pour un VRP en parfums pour tromper les salles de spectacle https://t.co/zJydvqKHrr — Bruno Renoul (@brenoul) January 27, 2018

La boîte de com de sa compagne

Ils dénoncent une supercherie. « On avait loué le lieu à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n’aurions programmé Dieudonné », a répondu Jean-Christophe Levassor, directeur de La Condition publique, au quotidien régional. C’est grâce à une société de communication, L’Esprit de la forêt, que Dieudonné a pu réserver la salle. Cette boîte de com' n’est autre que celle de Noémie Montagne, la compagne de Dieudonné.

Les responsables de la Condition publique se sont fait piéger. Au lieu d’une présentation de cosmétique, c’est un spectacle de Dieudonné qui était programmé. Les spectateurs avaient été prévenus du lieu de la représentation par SMS, peu de temps avant. Environ 600 personnes ont ainsi assisté à la représentation.

Je ne comprends pas comment l'humoriste antisémite #Dieudonne parvient à trouver une salle à #Roubaix et à jouer devant un public... de 600 personnes "par surprise"? Personne n'est au courant (sauf ses fans), ni le maire, ni le directeur de la salle. On regrette le temps des #RG pic.twitter.com/cVigc1xOAX — de Cabarrus Thierry (@tcabarrus) January 28, 2018

Spectacle maintenu pour des raisons de sécurité

« Pour garantir la sécurité des personnes et du quartier, et pour ne pas participer à la stratégie évidente de victimisation de Dieudonné, nous avons pris la décision de ne pas annuler », souligne Frédéric Minard, adjoint au maire de Roubaix, chargé de la Culture,

Pour Me Jacques Verdier, l’un des avocats de Dieudonné, interrogé par l’AFP, « c’est un sous-événement ». « Je ne sais rien sur la façon dont le spectacle a été réservé, a-t-il déclaré. La société de production (productions de la plume) loue des salles en France, plusieurs dizaines chaque année, je ne vois pas trop l’intérêt pour elle d’aller se recommander d’une société de cosmétique. Maintenant, je ne sais pas, peut-être y a-t-il eu des choses spécifiques. »

Deux autres représentations sont encore programmées quelque part à Lille, ce dimanche, à 18 h et 20 h, selon le site Internet de Dieudonné. Et l’humoriste a prévu de se produire à nouveau à Lille, le 8 juin, et Lens le lendemain. Selon le même principe.