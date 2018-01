Lille: Où les Nordistes vont-ils partir en vacances, cet été?

L'aéroport d'Heraklion, en Crète, destination favorite des Lillois. — S. Forster / SIPA

Le salon de tourisme Tourissima fête ses 30 ans, cette année.

La destination préférée des Nordistes est l’Espagne, et notamment les Baléares.

Un atelier doit permettre aux visiteurs de préparer leur voyage sur mesure.

Où partir ? Le salon de tourisme Tourissima, qui se tiendra à Lille Grand Palais du 26 au 28 janvier, propose, depuis 30 ans, d’aider les Nordistes à préparer leurs vacances. A travers les 240 exposants qui seront présents, deux solutions, s’offrent à vous : faire comme tout le monde ou personnaliser ses vacances ?

L’Espagne et les Baléares en tête

Si vous voulez faire comme tout le monde, il suffit de suivre les résultats du sondage qu’a réalisé Tourissima auprès de 354 visiteurs du salon. Il en ressort que 55 % partent à l’étranger. La destination préférée reste, de loin, l’Europe pour près de deux voyageurs sur trois à l’international. « Cette forte demande pour l’Europe est une spécificité des Nordistes », souligne Marianne Chandernagor, directrice de Tourissima.

Sans surprise, c’est l’Espagne qui arrive en tête (42 %) devant la Grèce et l’Italie (25 % chacune), le Portugal (20 %) et la Croatie (16 %). De fait, les plus grosses demandes depuis l’aéroport de Lille-Lesquin sont Heraklion, en Crète, et Palma, aux Baléares. Parmi les autres pays prisés, on retrouve le Maroc, la Tunisie, le Canada et les Etats-Unis. En France, c’est vers la Bretagne et le sud-est que les vacanciers nordistes tournent plus volontiers leur regard.

Espace des conseillers

En revanche, si vous souhaitez sortir des sentiers battus, le salon propose, cette année, parmi les nouveautés, un espace des conseillers qui va peut-être convaincre les voyageurs indécis. « Il s’agit de préparer son voyage sur mesure avec des spécialistes de l’agence web MonPlanVoyage, souligne Marianne Chandernagor, directrice du salon.

Cette agence se propose de consacrer 30 minutes gratuites aux visiteurs pour qu’ils puissent poser les bases de leur séjour ». Pieds dans l’eau, évasion, city break ou encore escapade gourmande font partie des thématiques à choisir. Pour bénéficier des conseils, il est nécessaire de s’inscrire, au préalable, sur www.clicrdv.com.