Lille: Pourquoi la déesse de la Grand’place porte un soutien-gorge

INSOLITE Pour la bonne cause, la vieille dame s'exhibe avec des dessous roses...

Le Déesse de Lille aux couleurs d'octobre rose. — M.Libert / 20 Minutes

Depuis lundi soir, la Déesse installée sur la place du Général-de-Gaulle, à Lille, porte un soutien-gorge rose. Ce n’est en aucun cas l’œuvre d’un quelconque street-artiste, mais un symbole pour la lutte contre le cancer du sein.

Les statues peintes en rose, on avait déjà vu ça à Lille, notamment avec celle de Léon Trulin. L’auteur n’avait jamais été retrouvé. Mais, pour la Déesse, on sait qui a fait le coup. Ce sont les commerçants du centre-ville de l’association Gael et les étudiants de l’ école de stylisme ESMOD qui ont habillé l’honorable vieille dame, lundi soir, d’un soutif rose bonbon.

« Symbole de la femme courageuse »

Cette opération, réalisée en partenariat avec la ville, entre dans le cadre d’octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein. Comme l’indique un panneau informatif installé au pied de la statue, « la Déesse est le symbole de la femme courageuse et combative » qui a poussé le GAEL à choisir « cette guerrière comme symbole pour octobre rose ».

L’action a non seulement pour but de sensibiliser sur cette maladie, mais d’inciter aussi les femmes a se faire dépister, dès l’âge de 25 ans. L’affichette renvoie alors vers le site du centre Oscar Lambret pour prendre rendez-vous.