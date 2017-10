Une embrouille sur fond d’alcool et c'est le drame…

Mardi, un homme a été interpellé à Fenain, près de Douai, dans le Nord. Il est accusé de violences aggravées avec une arme blanche selon la police.

En début de soirée, vers 19h15, les esprits se sont échauffés entre deux individus, rue Marcel-Cachin, à Fenain. Les deux hommes, des amis, ont eu un différend dont il n’a pas été précisé les tenants et aboutissants.

Une plaie impressionnante

Le plus jeune des deux, âgé de 38 ans, alcoolisé selon la police, a sorti un couteau et a blessé sérieusement son ami qui est, lui, âge de 42 ans. Le coup a été porté au niveau du bras, lequel a occasionné une impressionnante plaie de 10cm de long sur 6cm de large.

La victime a été prise en charge par les secours et transportée au centre hospitalier de Denain. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

