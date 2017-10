Préparez-vous car il n’y en aura pas pour tout le monde. La fédération française de tennis vient de l’annoncer : les billets pourla finale de la coupe Davis France-Belgique, qui se déroulera du 24 au 26 novembre prochain, sera mis en vente à partir du 17 octobre. D’abord réservée aux licenciés, la vente sera étendue au grand public dès le 19 octobre.

>> A lire aussi : Coupe Davis: Comment Lille a obtenu l'organisation de la finale France-Belgique

Des places entre 25 et 200 euros

Comme en 2014, la finale se déroulera au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Et l’engouement populaire pour s’arracher les 27 000 tickets par jour risque d’être énorme au vu de la proximité avec la frontière belge située à seulement quinze kilomètres de l’enceinte nordiste.

>> A lire aussi : Coupe Davis: Elle va ressembler à quoi cette finale contre la Belgique ?

Bref, si vous ne voulez pas rater le grand événement sportif de la fin d’année, vous avez ce qu’il vous reste à faire. Pour info, six catégories de billets sont prévues. Le prix le plus bas sera de 25 euros, le plus haut : 200 euros.

Francois Launay