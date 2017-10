VIDÉO. Barrière effondrée à Amiens: Le président d'Amiens reproche aux supporters lillois d'avoir provoqué l'accident

Des propos très maladroits et hors sujet. Plutôt que de faire profil bas après l’effondrement d’une barrière samedi soir qui a fait au moins 29 blessés dont cinq graves chez les supporters lillois lors du match Amiens-Lille, le président d’Amiens a suscité la polémique.

Bernard Jouannin a reproché aux supporters lillois d’avoir fait céder la barrière après l’ouverture dus score du LOSC :

Vu le contexte et le bilan humain important, ces propos n’ont pas manqué de faire réagir notamment du côté du LOSC qui s’est exprimé sur Twitter via Marc Ingla, le directeur général adjoint.

Le club a dit par ailleurs s’interroger sur « les conditions d’organisation et de sécurité » du match.

D’autant plus que le stade d’Amiens est actuellement en pleine rénovation. Obligée de rénover le stade de la Licorne pour pouvoir jouer en Ligue 1, la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole a commencé plusieurs travaux cette saison dans une enceinte inaugurée en 1999.

Une tribune a déjà été rénovée, une autre est en travaux. Mais la tribune où se trouvait la barrière défectueuse n’avait pas encore été concernée par le chantier. Même si, pour l’instant, on évacue tout défaut de construction du côté d’Alain Gest, président d’Amiens Métropole, le propriétaire du stade :

« Compte tenu de la gravité des faits, une enquête va être effectuée et on verra si, oui ou non, le barriérage était défectueux. Le barriérage est normalement en parfait état sur l’ensemble du stade. Nous n’avons jamais connu une difficulté de cette nature depuis la création de ce stade. Le problème porte sur la toiture et non sur le barriérage. J’attendrai avec intérêt les résultats de l’enquête »