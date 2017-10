VIDEO. Barrière effondrée à Amiens: «D'un seul coup, tout le monde est tombé sur le terrain et a eu la cage thoracique compressée», raconte un supporter lillois

Les supporters lillois sont tombés les uns sur les autres — F.Lo Presti/AFP

La fête a tourné au cauchemar. Samedi soir, une barrière du stade d’Amiens s’est effondrée pendant le match Amiens-Lille. Le bilan est déjà effrayant : au moins 29 blessés dont cinq graves, selon les derniers chiffres communiqués vers 22h45 par le CHU d'Amiens.

>> A lire aussi : Amiens: Une barrière s'effondre pendant le match de foot Amiens-Lille, 26 blessés dont 4 graves

Touché à la cage thoracique, Jordan fait partie des nombreux blessés recensés sur la pelouse du stade d’Amiens. Il raconte le moment où tout a basculé, très précisément à 20h13 quand Fodé Ballo-Touré venait d’ouvrir le score pour le LOSC.

« Il y a eu une descente au moment du but c’est-à-dire que tout le monde descend vers la barrière pour fêter ça. Et d’un seul coup, tout le monde est tombé sur le terrain et a eu la cage thoracique compressée. Je sais même pas comment c’est possible de voir ça en Ligue 1. Je trouve ça honteux. On ne peut pas accepter ça. J’ai vu des gens qui avaient du mal à reprendre leur respiration. Je pense qu’il y a beaucoup de blessés. Sur le coup, je n’ai pas eu peur, j’ai surtout été surpris. C’est la première fois que je vois ça ».

Les pompiers sont intervenus rapidement sur place

Comme lui, Julien est traumatisé. Lui a vu certains de ses amis ont été évacués sur une civière. « Ils étaient en sang.. Ca fait vraiment peur ».

Intervenus rapidement sur place, pompiers et SAMU ont soigné la plupart des blessés juste à l’entrée de la tribune visiteurs. Les cas les plus graves ont été évacués sur civière avant d’être conduits au centre hospitalier d’Amiens. Arrêté suite à cet incident, le match a été reporté à une date ultérieure. Mais là n'était plus l'essentiel samedi soir.