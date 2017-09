«Loi thatcherienne, budget reaganien», Martine Aubry dézingue la politique d'Emmanuel Macron

Martine Aubry, lors de sa conférence de presse, le 29 septembre 2017. — G. Durand / 20 Minutes

Martine Aubry est en forme. La maire (PS) de Lille présentait, ce vendredi, son bilan municipal de mi-mandat. Avant même les questions des journalistes, elle a dégainé pour dire tout le mal qu’elle pensait du budget gouvernemental qu’elle a « décortiqué une partie de la nuit ».

Première salve sur les emplois aidés. Concernant le coup de rabot budgétaire sur les emplois aidés, son avis est tranché. « J’ai été choquée quand le Premier ministre a dit que ces emplois ne servaient à rien », s’énerve martine Aubry, prenant l’exemple d’une entreprise créée par d’anciens emplois jeunes et qui « embauche aujourd’hui 600 salariés ». « Les associations qui ont besoin de ces emplois aidés sont l’airbag contre la crise dans nos sociétés, souligne-t-elle. Or, là, on casse ce qui tient encore et on démolit des hommes et des femmes qui commençaient à reprendre confiance ».

Martine Aubry en conf de presse à Lille : "la loi travail, c'est la loi Medef; le budget, c'est le budget cac40" pic.twitter.com/nJuECcRclo — Enora Ollivier (@enoraollivier) September 29, 2017

Deuxième semonce contre la Loi Travail. « La loi travail est une loi thatcherienne », assène Martine Aubry, faisant référence au programme ultralibéral d’une ancienne Première ministre britannique, Margaret Thatcher, dans les années 80. « C’est une loi de régression sociale comme je n’en ai jamais vu. Dans quel pays peut-on accepter le pouvoir unilatéral du chef d’entreprise ? Même le CNPF [ancêtre du Medef] il y a trente ans, n’aurait jamais rêvé ça ! ».

Dernière décharge à propos du budget. Après Margaret Thatcher, Martine Aubry fait référence à Ronald Reagan, ex-président des Etats-Unis, également dans les années 80. « Le budget du gouvernement est un budget reagannien. Il apporte des réponses d’hier à un problème d’aujourd’hui. Penser que le pays ira mieux en rendant tout possible pour les riches est une erreur. L’expérience montre que ça ne marche pas. »